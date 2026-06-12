A medida será regulamentada por meio de Medida Provisória (MP), enquanto o portal de cadastramento do programa já foi disponibilizado. As contratações poderão ser realizadas a partir deste sábado (13), mediante análise das instituições financeiras responsáveis pela operação.

O governo federal lançou nesta sexta-feira (12) uma nova linha de crédito de R$ 2,5 bilhões voltada a motoristas e entregadores que atuam por meio de plataformas digitais. A iniciativa integra o programa Move Brasil e busca estimular a renovação da frota utilizada pelos profissionais, além de incentivar a adoção de veículos mais modernos e sustentáveis.

O crédito poderá ser utilizado para a aquisição de ciclomotores, motonetas, motocicletas e bicicletas elétricas fabricadas no Brasil ou vinculadas a projetos de investimento com produção nacional. Cada trabalhador poderá financiar apenas um veículo pelo programa.

Estão aptos a participar profissionais cadastrados em aplicativos há pelo menos seis meses e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas. Trabalhadores contratados pelo regime da CLT também poderão aderir, desde que comprovem pelo menos seis meses de atividade na função.

As operações contarão com recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e utilizarão informações fornecidas por plataformas digitais como Uber, 99 e iFood. A liberação do crédito dependerá da aprovação da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.

Condições especiais e incentivo ao setor