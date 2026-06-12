O marco reforça a posição de Musk como uma das figuras mais influentes — e controversas — da atualidade. Dono de empresas que atuam em áreas estratégicas como exploração espacial, veículos elétricos, inteligência artificial e telecomunicações, ele já liderava há anos os rankings globais de bilionários. A abertura de capital da SpaceX, impulsionada pelas expectativas do mercado, elevou significativamente o valor da companhia e ampliou sua fortuna.

Elon Musk alcançou um feito inédito na história econômica mundial. Após a estreia da SpaceX na Nasdaq, principal bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, o empresário ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão em patrimônio e se tornou a primeira pessoa a atingir esse nível de riqueza.

Nascido em Pretória, na África do Sul, em 1971, Musk iniciou sua trajetória empresarial nos anos 1990, quando participou da criação da Zip2, empresa de serviços digitais vendida posteriormente para a Compaq. Pouco depois, fundou a X.com, que mais tarde daria origem ao PayPal, plataforma adquirida pelo eBay em uma negociação bilionária.

Com os recursos acumulados, passou a investir em projetos considerados ousados para a época. Em 2002, fundou a SpaceX com o objetivo de revolucionar o setor aeroespacial. Dois anos depois, tornou-se o principal investidor da Tesla, ajudando a transformar a fabricante em uma das empresas mais valiosas do mundo. O empresário também expandiu seus negócios para áreas como internet via satélite, neurotecnologia e inteligência artificial, por meio de empresas como Starlink, Neuralink e xAI.

Sucesso empresarial e coleção de controvérsias

Além dos resultados financeiros, Musk também é conhecido pelas polêmicas que frequentemente cercam sua trajetória. Suas manifestações nas redes sociais já provocaram impactos em mercados financeiros e geraram questionamentos de órgãos reguladores. A compra do Twitter, em 2022, posteriormente rebatizado como X, ampliou ainda mais sua influência sobre o debate público global.