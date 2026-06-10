A espera está chegando ao fim. A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), marcando a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes. A competição será disputada até 19 de julho em estádios espalhados pelos Estados Unidos, México e Canadá, com a decisão programada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Brasil integra o Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da Seleção Brasileira acontece no sábado (13), às 19h (horário de Brasília), diante dos marroquinos. Além dos canais tradicionais de TV aberta e fechada, a competição também poderá ser acompanhada por plataformas digitais, ampliando o acesso dos torcedores aos 104 jogos do Mundial.

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Três países, 48 seleções e um novo formato