A espera está chegando ao fim. A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), marcando a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes. A competição será disputada até 19 de julho em estádios espalhados pelos Estados Unidos, México e Canadá, com a decisão programada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.
O Brasil integra o Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da Seleção Brasileira acontece no sábado (13), às 19h (horário de Brasília), diante dos marroquinos. Além dos canais tradicionais de TV aberta e fechada, a competição também poderá ser acompanhada por plataformas digitais, ampliando o acesso dos torcedores aos 104 jogos do Mundial.
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Três países, 48 seleções e um novo formato
A edição de 2026 entra para a história por reunir o maior número de participantes já registrado em uma Copa do Mundo. As equipes foram distribuídas em 12 grupos com quatro seleções cada, aumentando o número de confrontos e ampliando as chances de países estrearem no torneio.
No Brasil, os direitos de transmissão estão divididos entre Globo, SporTV, Globoplay, GeTV, Cazé TV, SBT e N Sports. A Cazé TV transmitirá todas as partidas do campeonato, enquanto os demais veículos exibirão jogos selecionados ao longo da competição.
Confira o calendário completo da fase de grupos
Quinta-feira, 11 de junho
- 16h00 — México x África do Sul (Grupo A)
- 23h00 — Coreia do Sul x República Tcheca (Grupo A)
Sexta-feira, 12 de junho
- 16h00 — Canadá x Bósnia e Herzegovina (Grupo B)
- 22h00 — Estados Unidos x Paraguai (Grupo D)
Sábado, 13 de junho
- 16h00 — Catar x Suíça (Grupo B)
- 19h00 — Brasil x Marrocos (Grupo C)
- 22h00 — Haiti x Escócia (Grupo C)
Domingo, 14 de junho
- 01h00 — Austrália x Turquia (Grupo D)
- 14h00 — Alemanha x Curaçao (Grupo E)
- 17h00 — Holanda x Japão (Grupo F)
- 20h00 — Costa do Marfim x Equador (Grupo E)
- 23h00 — Suécia x Tunísia (Grupo F)
Segunda-feira, 15 de junho
- 13h00 — Espanha x Cabo Verde (Grupo H)
- 16h00 — Bélgica x Egito (Grupo G)
- 19h00 — Arábia Saudita x Uruguai (Grupo H)
- 22h00 — Irã x Nova Zelândia (Grupo G)
Terça-feira, 16 de junho
- 16h00 — França x Senegal (Grupo I)
- 19h00 — Iraque x Noruega (Grupo I)
- 22h00 — Argentina x Argélia (Grupo J)
Quarta-feira, 17 de junho
- 01h00 — Áustria x Jordânia (Grupo J)
- 14h00 — Portugal x República Democrática do Congo (Grupo K)
- 17h00 — Inglaterra x Croácia (Grupo L)
- 20h00 — Gana x Panamá (Grupo L)
- 23h00 — Uzbequistão x Colômbia (Grupo K)
Quinta-feira, 18 de junho
- 13h00 — República Tcheca x África do Sul (Grupo A)
- 16h00 — Suíça x Bósnia e Herzegovina (Grupo B)
- 19h00 — Canadá x Catar (Grupo B)
- 22h00 — México x Coreia do Sul (Grupo A)
Sexta-feira, 19 de junho
- 16h00 — Estados Unidos x Austrália (Grupo D)
- 19h00 — Escócia x Marrocos (Grupo C)
- 21h30 — Brasil x Haiti (Grupo C)
Sábado, 20 de junho
- 00h00 — Turquia x Paraguai (Grupo D)
- 14h00 — Holanda x Suécia (Grupo F)
- 17h00 — Alemanha x Costa do Marfim (Grupo E)
- 21h00 — Equador x Curaçao (Grupo E)
Domingo, 21 de junho
- 01h00 — Tunísia x Japão (Grupo F)
- 13h00 — Espanha x Arábia Saudita (Grupo H)
- 16h00 — Bélgica x Irã (Grupo G)
- 19h00 — Uruguai x Cabo Verde (Grupo H)
- 22h00 — Nova Zelândia x Egito (Grupo G)
Segunda-feira, 22 de junho
- 14h00 — Argentina x Áustria (Grupo J)
- 18h00 — França x Iraque (Grupo I)
- 21h00 — Noruega x Senegal (Grupo I)
Terça-feira, 23 de junho
- 00h00 — Jordânia x Argélia (Grupo J)
- 14h00 — Portugal x Uzbequistão (Grupo K)
- 17h00 — Inglaterra x Gana (Grupo L)
- 20h00 — Panamá x Croácia (Grupo L)
- 23h00 — Colômbia x República Democrática do Congo (Grupo K)
Quarta-feira, 24 de junho
- 16h00 — Suíça x Canadá (Grupo B)
- 16h00 — Bósnia e Herzegovina x Catar (Grupo B)
- 19h00 — Escócia x Brasil (Grupo C)
- 19h00 — Marrocos x Haiti (Grupo C)
- 22h00 — República Tcheca x México (Grupo A)
- 22h00 — África do Sul x Coreia do Sul (Grupo A)
Quinta-feira, 25 de junho
- 17h00 — Curaçao x Costa do Marfim (Grupo E)
- 17h00 — Equador x Alemanha (Grupo E)
- 20h00 — Japão x Suécia (Grupo F)
- 20h00 — Tunísia x Holanda (Grupo F)
- 23h00 — Turquia x Estados Unidos (Grupo D)
- 23h00 — Paraguai x Austrália (Grupo D)
Sexta-feira, 26 de junho
- 16h00 — Noruega x França (Grupo I)
- 16h00 — Senegal x Iraque (Grupo I)
- 21h00 — Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H)
- 21h00 — Uruguai x Espanha (Grupo H)