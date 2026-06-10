11 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CONTAGEM REGRESSIVA

Copa do Mundo começa amanhã (11); Veja a tabela da fase de grupos

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (11) com 48 seleções em busca do título mais cobiçado do futebol.
A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (11) com 48 seleções em busca do título mais cobiçado do futebol.

A espera está chegando ao fim. A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), marcando a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes. A competição será disputada até 19 de julho em estádios espalhados pelos Estados Unidos, México e Canadá, com a decisão programada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Brasil integra o Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da Seleção Brasileira acontece no sábado (13), às 19h (horário de Brasília), diante dos marroquinos. Além dos canais tradicionais de TV aberta e fechada, a competição também poderá ser acompanhada por plataformas digitais, ampliando o acesso dos torcedores aos 104 jogos do Mundial.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Três países, 48 seleções e um novo formato

A edição de 2026 entra para a história por reunir o maior número de participantes já registrado em uma Copa do Mundo. As equipes foram distribuídas em 12 grupos com quatro seleções cada, aumentando o número de confrontos e ampliando as chances de países estrearem no torneio.

No Brasil, os direitos de transmissão estão divididos entre Globo, SporTV, Globoplay, GeTV, Cazé TV, SBT e N Sports. A Cazé TV transmitirá todas as partidas do campeonato, enquanto os demais veículos exibirão jogos selecionados ao longo da competição.

Confira o calendário completo da fase de grupos

Quinta-feira, 11 de junho

  • 16h00 — México x África do Sul (Grupo A)
  • 23h00 — Coreia do Sul x República Tcheca (Grupo A)

Sexta-feira, 12 de junho

  • 16h00 — Canadá x Bósnia e Herzegovina (Grupo B)
  • 22h00 — Estados Unidos x Paraguai (Grupo D)

Sábado, 13 de junho

  • 16h00 — Catar x Suíça (Grupo B)
  • 19h00 — Brasil x Marrocos (Grupo C)
  • 22h00 — Haiti x Escócia (Grupo C)

Domingo, 14 de junho

  • 01h00 — Austrália x Turquia (Grupo D)
  • 14h00 — Alemanha x Curaçao (Grupo E)
  • 17h00 — Holanda x Japão (Grupo F)
  • 20h00 — Costa do Marfim x Equador (Grupo E)
  • 23h00 — Suécia x Tunísia (Grupo F)

Segunda-feira, 15 de junho

  • 13h00 — Espanha x Cabo Verde (Grupo H)
  • 16h00 — Bélgica x Egito (Grupo G)
  • 19h00 — Arábia Saudita x Uruguai (Grupo H)
  • 22h00 — Irã x Nova Zelândia (Grupo G)

Terça-feira, 16 de junho

  • 16h00 — França x Senegal (Grupo I)
  • 19h00 — Iraque x Noruega (Grupo I)
  • 22h00 — Argentina x Argélia (Grupo J)

Quarta-feira, 17 de junho

  • 01h00 — Áustria x Jordânia (Grupo J)
  • 14h00 — Portugal x República Democrática do Congo (Grupo K)
  • 17h00 — Inglaterra x Croácia (Grupo L)
  • 20h00 — Gana x Panamá (Grupo L)
  • 23h00 — Uzbequistão x Colômbia (Grupo K)

Quinta-feira, 18 de junho

  • 13h00 — República Tcheca x África do Sul (Grupo A)
  • 16h00 — Suíça x Bósnia e Herzegovina (Grupo B)
  • 19h00 — Canadá x Catar (Grupo B)
  • 22h00 — México x Coreia do Sul (Grupo A)

Sexta-feira, 19 de junho

  • 16h00 — Estados Unidos x Austrália (Grupo D)
  • 19h00 — Escócia x Marrocos (Grupo C)
  • 21h30 — Brasil x Haiti (Grupo C)

Sábado, 20 de junho

  • 00h00 — Turquia x Paraguai (Grupo D)
  • 14h00 — Holanda x Suécia (Grupo F)
  • 17h00 — Alemanha x Costa do Marfim (Grupo E)
  • 21h00 — Equador x Curaçao (Grupo E)

Domingo, 21 de junho

  • 01h00 — Tunísia x Japão (Grupo F)
  • 13h00 — Espanha x Arábia Saudita (Grupo H)
  • 16h00 — Bélgica x Irã (Grupo G)
  • 19h00 — Uruguai x Cabo Verde (Grupo H)
  • 22h00 — Nova Zelândia x Egito (Grupo G)

Segunda-feira, 22 de junho

  • 14h00 — Argentina x Áustria (Grupo J)
  • 18h00 — França x Iraque (Grupo I)
  • 21h00 — Noruega x Senegal (Grupo I)

Terça-feira, 23 de junho

  • 00h00 — Jordânia x Argélia (Grupo J)
  • 14h00 — Portugal x Uzbequistão (Grupo K)
  • 17h00 — Inglaterra x Gana (Grupo L)
  • 20h00 — Panamá x Croácia (Grupo L)
  • 23h00 — Colômbia x República Democrática do Congo (Grupo K)

Quarta-feira, 24 de junho

  • 16h00 — Suíça x Canadá (Grupo B)
  • 16h00 — Bósnia e Herzegovina x Catar (Grupo B)
  • 19h00 — Escócia x Brasil (Grupo C)
  • 19h00 — Marrocos x Haiti (Grupo C)
  • 22h00 — República Tcheca x México (Grupo A)
  • 22h00 — África do Sul x Coreia do Sul (Grupo A)

Quinta-feira, 25 de junho

  • 17h00 — Curaçao x Costa do Marfim (Grupo E)
  • 17h00 — Equador x Alemanha (Grupo E)
  • 20h00 — Japão x Suécia (Grupo F)
  • 20h00 — Tunísia x Holanda (Grupo F)
  • 23h00 — Turquia x Estados Unidos (Grupo D)
  • 23h00 — Paraguai x Austrália (Grupo D)

Sexta-feira, 26 de junho

  • 16h00 — Noruega x França (Grupo I)
  • 16h00 — Senegal x Iraque (Grupo I)
  • 21h00 — Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H)
  • 21h00 — Uruguai x Espanha (Grupo H)

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários