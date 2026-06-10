11 de junho de 2026
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LUTO

Morre aos 70 anos Oswaldo Novello, membro do IHGP em Piracicaba

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Oswaldo Novello atuou como ex-presidente da Banda União Operária de Piracicaba
Oswaldo Novello atuou como ex-presidente da Banda União Operária de Piracicaba

Faleceu em Piracicaba, aos 70 anos, Oswaldo Antonio Novello. Ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) e atuou como ex-presidente da Banda União Operária de Piracicaba.

Novello era casado com Aparecida Lair Rodrigues Novello e teve participação em atividades ligadas à preservação da história e da cultura do município por meio de sua atuação em entidades locais.

Saiba mais:

Ao longo da vida, manteve forte ligação com a fotografia, o futebol e a Banda União Operária de Piracicaba, instituições e atividades que fizeram parte de sua trajetória pessoal.

Além disso, dedicou-se ao trabalho desenvolvido pelo movimento vicentino, participando de ações voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A notícia de seu falecimento gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e integrantes das entidades das quais fez parte ao longo dos anos.

A cerimônia teve inicio às 10h desta quarta-feira (10), e vai até às 16h. A cremação será na quinta-feira, (11), às 16h.

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