Novello era casado com Aparecida Lair Rodrigues Novello e teve participação em atividades ligadas à preservação da história e da cultura do município por meio de sua atuação em entidades locais.

Faleceu em Piracicaba, aos 70 anos, Oswaldo Antonio Novello. Ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) e atuou como ex-presidente da Banda União Operária de Piracicaba.

Ao longo da vida, manteve forte ligação com a fotografia, o futebol e a Banda União Operária de Piracicaba, instituições e atividades que fizeram parte de sua trajetória pessoal.

Além disso, dedicou-se ao trabalho desenvolvido pelo movimento vicentino, participando de ações voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A notícia de seu falecimento gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e integrantes das entidades das quais fez parte ao longo dos anos.