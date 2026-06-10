Os jogadores convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 acumulam cifras impressionantes fora das quatro linhas. Juntos, os dez atletas mais bem remunerados do grupo recebem cerca de R$ 858,7 milhões por ano em salários, com destaque para Vinicius Júnior, do Real Madrid, que ocupa a liderança do ranking.
Apesar de ser uma das maiores estrelas do futebol brasileiro e mundial, Neymar não aparece entre os dez jogadores mais bem pagos da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O atacante do Santos possui vencimentos mensais de aproximadamente R$ 4,14 milhões, valor inferior ao dos atletas que compõem o top 10 da lista.
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Vinicius Júnior lidera com folga
Principal referência ofensiva da Seleção Brasileira, Vinicius Júnior recebe cerca de R$ 11,2 milhões por mês no Real Madrid. Em valores anuais, o montante chega a R$ 146,2 milhões, consolidando o atacante como o jogador mais bem remunerado entre os convocados para o Mundial.
Na segunda posição aparece o volante Casemiro, que encerrou seu ciclo no Manchester United antes da Copa. O meio-campista acumulava ganhos mensais de R$ 9,4 milhões, totalizando R$ 122,6 milhões por temporada.
Completando o pódio está Raphinha, destaque do futebol espanhol, com remuneração anual de R$ 97,5 milhões.
Premier League domina a lista
Entre os dez atletas mais bem pagos da Seleção Brasileira, quatro atuam na Premier League, principal liga da Inglaterra. Casemiro, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Matheus Cunha representam o futebol inglês no ranking.
A Espanha aparece com dois representantes, Vinicius Júnior e Raphinha. Já o futebol saudita conta com Fabinho e Ibañez, enquanto Marquinhos representa a França e Ederson atua na Turquia.
Ranking dos maiores salários da Seleção Brasileira
1º – Vini Jr. (Real Madrid)
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Salário mensal: R$ 11,2 milhões
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Salário anual: R$ 146,2 milhões
2º – Casemiro
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Salário mensal: R$ 9,4 milhões
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Salário anual: R$ 122,6 milhões
3º – Raphinha
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Salário mensal: R$ 7,5 milhões
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Salário anual: R$ 97,5 milhões
4º – Ederson
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Salário mensal: R$ 7,1 milhões
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Salário anual: R$ 92,4 milhões
5º – Fabinho
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Salário mensal: R$ 6,3 milhões
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Salário anual: R$ 81,9 milhões
6º – Marquinhos
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Salário mensal: R$ 6,04 milhões
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Salário anual: R$ 78,6 milhões
7º – Gabriel Martinelli
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Salário mensal: R$ 4,85 milhões
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Salário anual: R$ 63,1 milhões
8º – Matheus Cunha
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Salário mensal: R$ 4,85 milhões
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Salário anual: R$ 63,1 milhões
9º – Ibañez
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Salário mensal: R$ 4,4 milhões
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Salário anual: R$ 57,2 milhões
10º – Bruno Guimarães
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Salário mensal: R$ 4,3 milhões
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Salário anual: R$ 56,1 milhões
Neymar tem salário menor, mas ganhos extras elevam receita
Embora esteja fora da lista quando considerado apenas o salário fixo, Neymar segue entre os jogadores brasileiros com maior potencial de receita.
Seu contrato com o Santos prevê remuneração anual de aproximadamente R$ 53,8 milhões. Além disso, o camisa 10 possui acordos relacionados à exploração de imagem e ações de marketing que podem render pelo menos US$ 15 milhões, valor próximo de R$ 85 milhões.
Por critério metodológico, esses ganhos comerciais não foram considerados no levantamento, que contabiliza exclusivamente os salários pagos pelos clubes.