Os jogadores convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 acumulam cifras impressionantes fora das quatro linhas. Juntos, os dez atletas mais bem remunerados do grupo recebem cerca de R$ 858,7 milhões por ano em salários, com destaque para Vinicius Júnior, do Real Madrid, que ocupa a liderança do ranking.

Apesar de ser uma das maiores estrelas do futebol brasileiro e mundial, Neymar não aparece entre os dez jogadores mais bem pagos da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O atacante do Santos possui vencimentos mensais de aproximadamente R$ 4,14 milhões, valor inferior ao dos atletas que compõem o top 10 da lista.

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