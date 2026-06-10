11 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO 2026

Maiores salários da Seleção; Neymar fica fora do TOP 10

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
Convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo somam mais de R$ 858 milhões em salários anuais; atacante do Santos não aparece entre os dez mais bem pagos
Convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo somam mais de R$ 858 milhões em salários anuais; atacante do Santos não aparece entre os dez mais bem pagos

Os jogadores convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 acumulam cifras impressionantes fora das quatro linhas. Juntos, os dez atletas mais bem remunerados do grupo recebem cerca de R$ 858,7 milhões por ano em salários, com destaque para Vinicius Júnior, do Real Madrid, que ocupa a liderança do ranking.

Apesar de ser uma das maiores estrelas do futebol brasileiro e mundial, Neymar não aparece entre os dez jogadores mais bem pagos da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O atacante do Santos possui vencimentos mensais de aproximadamente R$ 4,14 milhões, valor inferior ao dos atletas que compõem o top 10 da lista.

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Vinicius Júnior lidera com folga

Principal referência ofensiva da Seleção Brasileira, Vinicius Júnior recebe cerca de R$ 11,2 milhões por mês no Real Madrid. Em valores anuais, o montante chega a R$ 146,2 milhões, consolidando o atacante como o jogador mais bem remunerado entre os convocados para o Mundial.

Na segunda posição aparece o volante Casemiro, que encerrou seu ciclo no Manchester United antes da Copa. O meio-campista acumulava ganhos mensais de R$ 9,4 milhões, totalizando R$ 122,6 milhões por temporada.

Completando o pódio está Raphinha, destaque do futebol espanhol, com remuneração anual de R$ 97,5 milhões.

Premier League domina a lista

Entre os dez atletas mais bem pagos da Seleção Brasileira, quatro atuam na Premier League, principal liga da Inglaterra. Casemiro, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Matheus Cunha representam o futebol inglês no ranking.

A Espanha aparece com dois representantes, Vinicius Júnior e Raphinha. Já o futebol saudita conta com Fabinho e Ibañez, enquanto Marquinhos representa a França e Ederson atua na Turquia.

Ranking dos maiores salários da Seleção Brasileira

1º – Vini Jr. (Real Madrid)

  • Salário mensal: R$ 11,2 milhões

  • Salário anual: R$ 146,2 milhões

2º – Casemiro

  • Salário mensal: R$ 9,4 milhões

  • Salário anual: R$ 122,6 milhões

3º – Raphinha

  • Salário mensal: R$ 7,5 milhões

  • Salário anual: R$ 97,5 milhões

4º – Ederson

  • Salário mensal: R$ 7,1 milhões

  • Salário anual: R$ 92,4 milhões

5º – Fabinho

  • Salário mensal: R$ 6,3 milhões

  • Salário anual: R$ 81,9 milhões

6º – Marquinhos

  • Salário mensal: R$ 6,04 milhões

  • Salário anual: R$ 78,6 milhões

7º – Gabriel Martinelli

  • Salário mensal: R$ 4,85 milhões

  • Salário anual: R$ 63,1 milhões

8º – Matheus Cunha

  • Salário mensal: R$ 4,85 milhões

  • Salário anual: R$ 63,1 milhões

9º – Ibañez

  • Salário mensal: R$ 4,4 milhões

  • Salário anual: R$ 57,2 milhões

10º – Bruno Guimarães

  • Salário mensal: R$ 4,3 milhões

  • Salário anual: R$ 56,1 milhões

Neymar tem salário menor, mas ganhos extras elevam receita

Embora esteja fora da lista quando considerado apenas o salário fixo, Neymar segue entre os jogadores brasileiros com maior potencial de receita.

Seu contrato com o Santos prevê remuneração anual de aproximadamente R$ 53,8 milhões. Além disso, o camisa 10 possui acordos relacionados à exploração de imagem e ações de marketing que podem render pelo menos US$ 15 milhões, valor próximo de R$ 85 milhões.

Por critério metodológico, esses ganhos comerciais não foram considerados no levantamento, que contabiliza exclusivamente os salários pagos pelos clubes.

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