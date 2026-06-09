A Educação Municipal de Piracicaba atingiu seu melhor desempenho recente em avaliação de satisfação da população. Pesquisa realizada pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), em maio de 2026, atribuiu ao setor 672 pontos, resultado que garantiu a classificação de Alto Grau de Satisfação e colocou o município próximo da média registrada pelas cidades brasileiras de grande porte, que alcançaram 681 pontos.
O levantamento considera a percepção dos moradores sobre os serviços públicos e acompanha a evolução dos indicadores ao longo dos anos.
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Índice apresenta crescimento contínuo
Os números mostram uma trajetória de crescimento na avaliação da rede municipal de ensino. Em julho de 2025, a Educação havia registrado 605 pontos. Já em fevereiro de 2026, o índice avançou para 629 pontos.
Agora, com os 672 pontos alcançados em maio, o setor atingiu pela primeira vez o patamar de Alto Grau de Satisfação dentro da série histórica analisada.
Piracicaba integra o grupo de municípios com mais de 400 mil habitantes, classificação utilizada pelo Indsat com base em estimativas populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Fundação Seade.
Aprovação cresce e rejeição diminui
A pesquisa também revelou uma melhora significativa na percepção da população sobre a qualidade do ensino oferecido pela rede municipal.
Entre os entrevistados, 48,6% classificaram a Educação como boa ou ótima, sendo 35,8% de avaliações consideradas boas e 12,8% de ótimas.
As avaliações regulares representaram 36,5% das respostas, enquanto 14,9% dos participantes consideraram o serviço ruim ou péssimo.
Na comparação com fevereiro deste ano, quando a aprovação era de 38,2%, houve um crescimento superior a 10 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, a rejeição caiu de 19,4% para 14,9%.
Os dados também superam os registrados em janeiro de 2025, quando o índice de aprovação era de 42,4% e a rejeição alcançava 18,8%.
Educação entre os serviços mais bem avaliados
O resultado reforça a evolução dos indicadores da rede municipal e demonstra o avanço da satisfação da população com os serviços educacionais oferecidos pela Prefeitura de Piracicaba.
A expectativa da administração municipal é dar continuidade aos investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e ações pedagógicas para ampliar ainda mais a qualidade do ensino nos próximos anos.