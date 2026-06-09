A Educação Municipal de Piracicaba atingiu seu melhor desempenho recente em avaliação de satisfação da população. Pesquisa realizada pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), em maio de 2026, atribuiu ao setor 672 pontos, resultado que garantiu a classificação de Alto Grau de Satisfação e colocou o município próximo da média registrada pelas cidades brasileiras de grande porte, que alcançaram 681 pontos.

O levantamento considera a percepção dos moradores sobre os serviços públicos e acompanha a evolução dos indicadores ao longo dos anos.

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