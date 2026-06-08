Uma carga de cerca de 38 quilos de cabelo humano avaliada em aproximadamente R$ 115 mil foi apreendida durante uma operação policial na região de fronteira de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. O material, transportado sem documentação fiscal, foi encaminhado à Receita Federal, enquanto a passageira responsável pela bagagem foi levada à Polícia Federal para investigação.
A ocorrência foi registrada no Posto Fiscal Lampião Aceso, durante uma fiscalização realizada pela Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar. Segundo as autoridades, a mercadoria teria sido trazida da Bolívia e seguiria para Campo Grande.
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Fiscalização revelou carga de alto valor
A abordagem ao ônibus intermunicipal aconteceu após uma denúncia indicar a possível presença de passageiros transportando produtos irregulares. Durante a vistoria, os policiais identificaram uma mulher de 30 anos que apresentou comportamento considerado suspeito ao tentar ocultar uma mochila sob o banco.
Ao verificar o conteúdo da bagagem, a equipe encontrou diversas mechas de cabelo humano. A descoberta motivou uma inspeção mais detalhada, já que o material não estava acompanhado de qualquer comprovação fiscal.
Material estava dividido em duas malas
As buscas continuaram e os policiais localizaram uma segunda mala pertencente à mesma passageira no compartimento externo do veículo. No interior, foram encontradas mais mechas do produto, totalizando cerca de 38 quilos de cabelo humano com comprimento entre 40 e 50 centímetros.
De acordo com a Polícia Militar, a ausência de documentação levantou suspeitas de descaminho, infração relacionada à entrada de mercadorias no país sem o recolhimento dos tributos exigidos. A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal, enquanto a Polícia Federal ficará responsável pelos procedimentos legais e pela apuração do caso.