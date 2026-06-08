A ocorrência foi registrada no Posto Fiscal Lampião Aceso, durante uma fiscalização realizada pela Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar. Segundo as autoridades, a mercadoria teria sido trazida da Bolívia e seguiria para Campo Grande.

Uma carga de cerca de 38 quilos de cabelo humano avaliada em aproximadamente R$ 115 mil foi apreendida durante uma operação policial na região de fronteira de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. O material, transportado sem documentação fiscal, foi encaminhado à Receita Federal, enquanto a passageira responsável pela bagagem foi levada à Polícia Federal para investigação.

A abordagem ao ônibus intermunicipal aconteceu após uma denúncia indicar a possível presença de passageiros transportando produtos irregulares. Durante a vistoria, os policiais identificaram uma mulher de 30 anos que apresentou comportamento considerado suspeito ao tentar ocultar uma mochila sob o banco.

Ao verificar o conteúdo da bagagem, a equipe encontrou diversas mechas de cabelo humano. A descoberta motivou uma inspeção mais detalhada, já que o material não estava acompanhado de qualquer comprovação fiscal.

Material estava dividido em duas malas

As buscas continuaram e os policiais localizaram uma segunda mala pertencente à mesma passageira no compartimento externo do veículo. No interior, foram encontradas mais mechas do produto, totalizando cerca de 38 quilos de cabelo humano com comprimento entre 40 e 50 centímetros.