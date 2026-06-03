A busca por novos talentos para a sala de aula já começou. A Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep) abriu nesta terça-feira (02) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Público que visa a contratação temporária de professores de ensino superior para a Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP).
Os interessados têm até o dia 18 de junho para se candidatar exclusivamente pelo site da instituição. O processo oferece uma vaga por disciplina, distribuída entre 7 cursos de graduação da EEP, com contratação em regime CLT e atuação prevista para o segundo semestre de 2026.
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Para concorrer às vagas, é necessário possuir, no mínimo, título de mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pela Capes, além de cumprir os requisitos específicos exigidos para cada disciplina descrita no edital.
A seleção busca profissionais qualificados para fortalecer o corpo docente da instituição. O resultado final, após a análise de eventuais recursos, tem divulgação prevista para o dia 30 de junho. O Edital nº 04/2026 também está disponível no Diário Oficial do Município.
Como será a contratação?
Os professores selecionados atuarão até 16 de dezembro de 2026, período em que deverão manter disponibilidade para todas as atividades acadêmicas previstas, inclusive durante o recesso institucional, conforme estabelece o edital.
Além de ministrar aulas, os contratados participarão de projetos de ensino, pesquisa e extensão, orientação de estágios e trabalhos de conclusão de curso, além de ações desenvolvidas em parceria com órgãos governamentais. Candidatos que já tenham contratos consecutivos com a Fumep totalizando dois anos não poderão participar da seleção, conforme a legislação vigente.