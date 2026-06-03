03 de junho de 2026
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EDUCAÇÃO

Fumep abre processo seletivo com vagas para professores da EEP

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Piracicaba
Candidatos às vagas de professor na EEP devem possuir, no mínimo, título de mestre reconhecido pela Capes.
Candidatos às vagas de professor na EEP devem possuir, no mínimo, título de mestre reconhecido pela Capes.

A busca por novos talentos para a sala de aula já começou. A Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep) abriu nesta terça-feira (02) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Público que visa a contratação temporária de professores de ensino superior para a Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP).

Os interessados têm até o dia 18 de junho para se candidatar exclusivamente pelo site da instituição. O processo oferece uma vaga por disciplina, distribuída entre 7 cursos de graduação da EEP, com contratação em regime CLT e atuação prevista para o segundo semestre de 2026.

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Para concorrer às vagas, é necessário possuir, no mínimo, título de mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pela Capes, além de cumprir os requisitos específicos exigidos para cada disciplina descrita no edital.

A seleção busca profissionais qualificados para fortalecer o corpo docente da instituição. O resultado final, após a análise de eventuais recursos, tem divulgação prevista para o dia 30 de junho. O Edital nº 04/2026 também está disponível no Diário Oficial do Município.

Como será a contratação?

Os professores selecionados atuarão até 16 de dezembro de 2026, período em que deverão manter disponibilidade para todas as atividades acadêmicas previstas, inclusive durante o recesso institucional, conforme estabelece o edital.

Além de ministrar aulas, os contratados participarão de projetos de ensino, pesquisa e extensão, orientação de estágios e trabalhos de conclusão de curso, além de ações desenvolvidas em parceria com órgãos governamentais. Candidatos que já tenham contratos consecutivos com a Fumep totalizando dois anos não poderão participar da seleção, conforme a legislação vigente.

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