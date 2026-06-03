A busca por novos talentos para a sala de aula já começou. A Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep) abriu nesta terça-feira (02) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Público que visa a contratação temporária de professores de ensino superior para a Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP).

Os interessados têm até o dia 18 de junho para se candidatar exclusivamente pelo site da instituição. O processo oferece uma vaga por disciplina, distribuída entre 7 cursos de graduação da EEP, com contratação em regime CLT e atuação prevista para o segundo semestre de 2026.

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