A quinta-feira (4) de Corpus Christi promete reunir milhares de católicos nas 15 cidades que integram a Diocese de Piracicaba. Entre missas solenes, procissões e a tradicional confecção de tapetes religiosos, a data transforma ruas, igrejas e comunidades em cenários de fé e devoção, reafirmando uma das celebrações mais importantes do calendário da Igreja Católica.
Em Piracicaba, a programação principal começa às 8h, na Catedral Santo Antônio, com missa presidida pelo bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca. A celebração reunirá fiéis das oito paróquias da Região Pastoral Piracicaba 1. Após a missa, os participantes seguirão em procissão até a Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Igreja dos Frades), onde haverá adoração ao Santíssimo Sacramento.
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Missas e procissões pela região
Além da programação na Catedral, a Região Pastoral Piracicaba 2 realizará uma celebração conjunta de Corpus Christi a partir das 10h, na Paróquia Santa Catarina, seguida de procissão. A Paróquia Senhor Bom Jesus do Monte também terá programação especial, com missa às 19h e renovação do Ministério dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística.
Em outras cidades, a programação também deve reunir grande número de fiéis. Em Rio Claro, a Paróquia Bom Jesus celebra missa com procissão às 10h, enquanto a Paróquia Nossa Senhora Aparecida realiza a celebração às 16h. Em Santa Bárbara d’Oeste, a Paróquia São Francisco de Assis terá missa e procissão às 15h. No mesmo horário, a Matriz Nossa Senhora de Fátima, em Capivari, promoverá sua celebração solene e procissão eucarística.
Tapetes unem arte, fé e solidariedade
Uma das marcas de Corpus Christi são os tradicionais tapetes confeccionados para a passagem do Santíssimo Sacramento. Em Piracicaba, a Paróquia São João Batista Precursor, no bairro Caxambu, iniciará os trabalhos às 6h para a missa com procissão marcada para as 16h, no Centro de Eventos, localizado na avenida Luciano Guidotti, 1.476.
Já na Paróquia Menino Jesus de Praga, também às 16h, os fiéis participarão de missa e procissão com uma proposta diferente. Em vez dos tradicionais enfeites nas ruas, a comunidade montará um tapete com cobertores e mantas doados pelos próprios participantes. Após a celebração, os itens serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade, transformando a tradição em um gesto concreto de solidariedade.