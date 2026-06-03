A quinta-feira (4) de Corpus Christi promete reunir milhares de católicos nas 15 cidades que integram a Diocese de Piracicaba. Entre missas solenes, procissões e a tradicional confecção de tapetes religiosos, a data transforma ruas, igrejas e comunidades em cenários de fé e devoção, reafirmando uma das celebrações mais importantes do calendário da Igreja Católica.

Em Piracicaba, a programação principal começa às 8h, na Catedral Santo Antônio, com missa presidida pelo bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca. A celebração reunirá fiéis das oito paróquias da Região Pastoral Piracicaba 1. Após a missa, os participantes seguirão em procissão até a Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Igreja dos Frades), onde haverá adoração ao Santíssimo Sacramento.

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Missas e procissões pela região