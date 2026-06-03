03 de junho de 2026
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SAÚDE

Piracicaba reduz em 68% as mortes infantis em 2026

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Marcello Casal/Agência Brasil
A queda de 68% nos óbitos infantis reforça os avanços da saúde materno-infantil em Piracicaba.
A queda de 68% nos óbitos infantis reforça os avanços da saúde materno-infantil em Piracicaba.

Piracicaba alcançou um resultado expressivo na área da saúde pública em 2026. Dados dos cinco primeiros meses do ano apontam uma redução de 68% nos óbitos infantis em comparação com o mesmo período de 2025. Enquanto até maio do ano passado foram registrados 25 casos, neste ano o número caiu para apenas 8, segundo levantamento provisório da Secretaria Municipal de Saúde.

O resultado reflete o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil e o trabalho desenvolvido pelo Pacto pela Redução do Óbito Materno Infantil, programa implantado no município em 2005. A iniciativa acompanha gestantes e crianças em situação de maior vulnerabilidade, promovendo atendimento especializado e integração entre diferentes áreas da administração pública.

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Rede de cuidado fortalecida

Um dos destaques recentes do programa foi a realização do 1º Encontro de Gestantes e Famílias, promovido no último dia 30 de maio, no Centro Cultural Zazá, no bairro Mário Dedini. O evento reuniu 51 participantes entre gestantes, puérperas, crianças e familiares, em uma programação voltada à troca de informações e fortalecimento dos vínculos com os serviços de saúde.

Durante o encontro, profissionais da rede municipal e convidados abordaram temas como gestação, parto, puerpério, saúde mental materna, cuidados com o bebê e prevenção de acidentes na infância. A programação também contou com atividades educativas e uma vivência de yoga destinada às gestantes e seus familiares.

Resultados construídos ao longo dos anos

Coordenado pelo pediatra Rogério Tuon, o Pacto conta com uma equipe multidisciplinar e um sistema de monitoramento que acompanha gestantes e crianças no primeiro ano de vida. Desde sua criação, o programa contribuiu para uma redução aproximada de 36% nos índices de mortalidade infantil em Piracicaba.

Além do acompanhamento especializado, a iniciativa promove ações permanentes de educação em saúde, como rodas de conversa nas unidades, grupos de gestantes, eventos comunitários e capacitações para profissionais da rede. Para a Secretaria de Saúde, os números reforçam a importância dos investimentos contínuos em prevenção, qualificação da assistência e fortalecimento da rede de atenção materno-infantil.

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