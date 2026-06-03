O resultado reflete o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil e o trabalho desenvolvido pelo Pacto pela Redução do Óbito Materno Infantil, programa implantado no município em 2005. A iniciativa acompanha gestantes e crianças em situação de maior vulnerabilidade, promovendo atendimento especializado e integração entre diferentes áreas da administração pública.

Piracicaba alcançou um resultado expressivo na área da saúde pública em 2026. Dados dos cinco primeiros meses do ano apontam uma redução de 68% nos óbitos infantis em comparação com o mesmo período de 2025. Enquanto até maio do ano passado foram registrados 25 casos, neste ano o número caiu para apenas 8, segundo levantamento provisório da Secretaria Municipal de Saúde.

Um dos destaques recentes do programa foi a realização do 1º Encontro de Gestantes e Famílias, promovido no último dia 30 de maio, no Centro Cultural Zazá, no bairro Mário Dedini. O evento reuniu 51 participantes entre gestantes, puérperas, crianças e familiares, em uma programação voltada à troca de informações e fortalecimento dos vínculos com os serviços de saúde.

Durante o encontro, profissionais da rede municipal e convidados abordaram temas como gestação, parto, puerpério, saúde mental materna, cuidados com o bebê e prevenção de acidentes na infância. A programação também contou com atividades educativas e uma vivência de yoga destinada às gestantes e seus familiares.

Resultados construídos ao longo dos anos

Coordenado pelo pediatra Rogério Tuon, o Pacto conta com uma equipe multidisciplinar e um sistema de monitoramento que acompanha gestantes e crianças no primeiro ano de vida. Desde sua criação, o programa contribuiu para uma redução aproximada de 36% nos índices de mortalidade infantil em Piracicaba.