Moradores da Rua Richard Handerson Martins, no bairro Algodoal, em Piracicaba, iniciaram os preparativos para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. A mobilização reúne moradores da via, que estão promovendo ações de decoração para marcar o período da competição.
Segundo os participantes da iniciativa, a rua está sendo pintada com imagens inspiradas na bandeira do Brasil e no escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O trabalho vem sendo realizado de forma coletiva e conta com a colaboração de moradores de diferentes idades.
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A proposta é transformar o local em um espaço de encontro para acompanhar as partidas da Seleção Brasileira ao longo do torneio. Além das pinturas no asfalto, os moradores estudam a instalação de outros elementos decorativos relacionados ao futebol e às cores nacionais.
De acordo com os organizadores, a ação busca incentivar a participação da comunidade durante a Copa do Mundo e manter uma tradição comum em diversos bairros brasileiros durante competições internacionais.
Os trabalhos de pintura devem continuar nos próximos dias, com a expectativa de concluir a decoração antes do início dos jogos da Seleção Brasileira. A iniciativa tem chamado a atenção de moradores da região, que acompanham o avanço das atividades na Rua Richard Handerson Martins.