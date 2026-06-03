Moradores da Rua Richard Handerson Martins, no bairro Algodoal, em Piracicaba, iniciaram os preparativos para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. A mobilização reúne moradores da via, que estão promovendo ações de decoração para marcar o período da competição.

Segundo os participantes da iniciativa, a rua está sendo pintada com imagens inspiradas na bandeira do Brasil e no escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O trabalho vem sendo realizado de forma coletiva e conta com a colaboração de moradores de diferentes idades.

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