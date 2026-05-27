A inteligência artificial deixou de ser apenas tendência para se tornar protagonista das relações profissionais. E é justamente essa proposta que guiará o 20º Congresso Empresarial da Acipi, que acontece na próxima terça-feira (2), no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba. Com o tema “Pessoas no centro: o futuro dos negócios é humano e artificial”, o evento promete unir tecnologia, estratégia e experiências humanas em uma edição marcada pela inovação.
Além das palestras com nomes reconhecidos nacionalmente, a grande novidade será uma ativação inédita baseada em IA, criada para potencializar conexões interpessoais antes, durante e depois do congresso. Os ingressos estão na reta final de vendas e podem ser adquiridos pelo site oficial do evento, reforçando a expectativa de casa cheia para a 20ª edição.
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Networking com inteligência
Muito antes da abertura oficial, a experiência dos participantes já começou. A partir das inscrições, um sistema de matchmaking alimentado por inteligência artificial passou a analisar perfis, áreas de atuação, interesses e cargos para indicar conexões com potencial de gerar valor mútuo entre os participantes.
Na prática, cada inscrito recebe sugestões de até três pessoas para se conectar ao longo do evento, criando oportunidades mais estratégicas de networking e reduzindo interações aleatórias. A iniciativa, desenvolvida pela empresa Motion, busca tornar o congresso mais personalizado e alinhado às novas demandas do mercado corporativo.
Tecnologia sem perder o lado humano
Outro destaque da experiência será um concierge inteligente via WhatsApp, capaz de responder dúvidas de forma natural e contextualizada. Desde informações sobre horários e localização até detalhes da programação, o recurso promete oferecer atendimento mais fluido e eficiente aos participantes.
Segundo Andiara Zambello, coordenadora da Escola de Negócios Acipi-Inova Acipi e curadora do congresso, a proposta desta edição é justamente equilibrar inovação e relações humanas. A programação também reforça esse conceito ao reunir nomes como Gustavo Borges, Roberto Tranjan e Sabina Deweik, que abordarão liderança, comportamento, transformação e futuro dos negócios.
Programação
- 16h00 – Credenciamento e welcome coffee
- 18h10 – Início do evento
- 18h40 – Palestra Roberto Tranjan
- 19h35 – Ativação artística
- 19h50 – Palestra Sabina Deweik
- 20h40 – Palestra Gustavo Borges
- 21h20 – Encontro dos três palestrantes no palco
- 21h40 – Retorno ao foyer
- 23h00 – Encerramento