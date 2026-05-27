A inteligência artificial deixou de ser apenas tendência para se tornar protagonista das relações profissionais. E é justamente essa proposta que guiará o 20º Congresso Empresarial da Acipi, que acontece na próxima terça-feira (2), no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba. Com o tema “Pessoas no centro: o futuro dos negócios é humano e artificial”, o evento promete unir tecnologia, estratégia e experiências humanas em uma edição marcada pela inovação.

Além das palestras com nomes reconhecidos nacionalmente, a grande novidade será uma ativação inédita baseada em IA, criada para potencializar conexões interpessoais antes, durante e depois do congresso. Os ingressos estão na reta final de vendas e podem ser adquiridos pelo site oficial do evento, reforçando a expectativa de casa cheia para a 20ª edição.

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