Enquanto a Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba (Fenapi) finaliza o balanço oficial, os resultados preliminares já apontam uma edição marcada pela forte participação popular, pela aprovação das novidades implementadas e pelo fortalecimento das 21 entidades assistenciais beneficiadas. Segundo a presidente da Fenapi, Carolina Angelelli, a proposta deste ano foi unir tradição e inovação para oferecer mais conforto ao público e ampliar o alcance social da festa.

A 41ª Festa das Nações de Piracicaba deixou números expressivos e a sensação de missão cumprida entre organizadores, entidades beneficentes e visitantes. Realizada entre os dias 13 e 17 de maio, a edição de 2026, batizada de “O Ano das Luzes”, atraiu 78 mil pessoas ao Engenho Central e reforçou a posição do evento como uma das principais iniciativas solidárias e culturais do interior paulista.

As mudanças promovidas na estrutura e na circulação interna contribuíram para uma experiência mais fluida para os visitantes. A redução das filas, o novo fluxo de acesso e a ampliação das áreas de convivência foram alguns dos pontos mais elogiados pelo público. Além disso, atrações inéditas ajudaram a renovar a identidade visual da festa, como a roda-gigante de 22 metros de altura e o planetário, que se transformaram em alguns dos espaços mais procurados da programação.

O evento também reforçou sua capacidade de atrair visitantes de diversas regiões. Além do público de Piracicaba, a festa recebeu pessoas de cidades como Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Iracemápolis e São Paulo, além de visitantes vindos de Minas Gerais e Goiás. Considerando que cerca de 80% do público utilizou o estacionamento e uma média de 2,5 pessoas por veículo, a organização estima que aproximadamente 30 mil carros passaram pelo local durante os cinco dias de evento. No campo cultural, mais de 25 grupos se apresentaram no palco principal e em performances itinerantes, levando ao público música clássica, jazz, MPB, samba, dança árabe, flamenco, cultura coreana e manifestações folclóricas de diferentes partes do mundo.

Solidariedade segue com rifa e corrida beneficente

A estrutura da festa mobilizou cerca de 8 mil voluntários e centenas de profissionais responsáveis pela segurança, controle de acesso e limpeza. Foram 300 seguranças, 125 profissionais de revista e 110 colaboradores atuando no controle de entrada, além de quase 200 trabalhadores dedicados à limpeza dos espaços ao longo dos cinco dias. A operação garantiu organização e conforto mesmo nos períodos de maior movimento.