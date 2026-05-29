Entrou em vigor nesta terça-feira (26) a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), medida que amplia a responsabilidade das empresas sobre situações que podem comprometer a saúde mental dos trabalhadores.

A mudança reforça a obrigação dos empregadores de identificar, prevenir e reduzir riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, incluindo práticas como assédio moral, metas excessivas, jornadas desgastantes, pressão abusiva e sobrecarga profissional.

Saúde mental passa a ser tratada como questão trabalhista

Com a nova regra, transtornos ligados ao ambiente corporativo deixam de ser vistos apenas como problemas individuais e passam a integrar oficialmente as políticas de saúde e segurança do trabalho.