Entrou em vigor nesta terça-feira (26) a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), medida que amplia a responsabilidade das empresas sobre situações que podem comprometer a saúde mental dos trabalhadores.
A mudança reforça a obrigação dos empregadores de identificar, prevenir e reduzir riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, incluindo práticas como assédio moral, metas excessivas, jornadas desgastantes, pressão abusiva e sobrecarga profissional.
Saúde mental passa a ser tratada como questão trabalhista
Com a nova regra, transtornos ligados ao ambiente corporativo deixam de ser vistos apenas como problemas individuais e passam a integrar oficialmente as políticas de saúde e segurança do trabalho.
Especialistas apontam que a principal alteração está no foco da fiscalização, que agora considera também a forma como o trabalho é organizado dentro das empresas.
A atualização da NR-1 determina que empregadores adotem medidas preventivas para evitar situações que possam levar ao adoecimento psicológico dos funcionários.
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Empresas poderão ser cobradas antes de afastamentos
Outro ponto importante da nova norma é que a fiscalização trabalhista poderá exigir mudanças mesmo antes do surgimento de afastamentos formais por transtornos mentais.
A medida também fortalece mecanismos de escuta dos trabalhadores e incentiva maior participação dos funcionários em decisões relacionadas a metas e rotinas profissionais.
Empresas com altos índices de afastamento por questões emocionais ou psicológicas poderão sofrer fiscalização mais intensa.
Crescem afastamentos ligados à saúde mental
Nos últimos anos, aumentou significativamente o número de trabalhadores afastados por ansiedade, depressão, síndrome de burnout e outros transtornos emocionais relacionados ao ambiente profissional.
Atividades marcadas por pressão constante, cobranças excessivas, jornadas longas e metas agressivas estão entre os principais fatores apontados por especialistas.
A expectativa do governo é que a atualização da NR-1 contribua para reduzir esses índices e estimule ambientes corporativos mais saudáveis.
Trabalhador terá mais respaldo para denunciar abusos
Com a nova regulamentação, empregados passam a contar com maior proteção para denunciar situações consideradas abusivas no ambiente de trabalho.
Entre os casos que podem ser denunciados estão:
- assédio moral;
- pressão psicológica excessiva;
- metas consideradas abusivas;
- jornadas exaustivas;
- sobrecarga de funções;
- falhas graves na organização do trabalho.
As denúncias podem ser feitas de forma anônima.
Saiba onde denunciar
Os trabalhadores podem registrar denúncias pelos seguintes canais:
- Canal de Denúncias da Inspeção do Trabalho;
- Plataforma Fala.br;
- Central Alô Trabalho, pelo telefone 158;
- Superintendências Regionais do Trabalho;
- Ministério Público do Trabalho (MPT);
- Disque 100.
A nova regra já está em vigor em todo o país e deve impactar diretamente empresas de diferentes setores da economia.