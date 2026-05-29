29 de maio de 2026
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SAÚDE MENTAL

Governo endurece regras sobre saúde mental no trabalho; VEJA

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Especialistas apontam que a principal alteração está no foco da fiscalização, que agora considera também a forma como o trabalho é organizado dentro das empresas.
Especialistas apontam que a principal alteração está no foco da fiscalização, que agora considera também a forma como o trabalho é organizado dentro das empresas.

Entrou em vigor nesta terça-feira (26) a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), medida que amplia a responsabilidade das empresas sobre situações que podem comprometer a saúde mental dos trabalhadores.

A mudança reforça a obrigação dos empregadores de identificar, prevenir e reduzir riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, incluindo práticas como assédio moral, metas excessivas, jornadas desgastantes, pressão abusiva e sobrecarga profissional.

Saúde mental passa a ser tratada como questão trabalhista

Com a nova regra, transtornos ligados ao ambiente corporativo deixam de ser vistos apenas como problemas individuais e passam a integrar oficialmente as políticas de saúde e segurança do trabalho.

Especialistas apontam que a principal alteração está no foco da fiscalização, que agora considera também a forma como o trabalho é organizado dentro das empresas.

A atualização da NR-1 determina que empregadores adotem medidas preventivas para evitar situações que possam levar ao adoecimento psicológico dos funcionários.

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Empresas poderão ser cobradas antes de afastamentos

Outro ponto importante da nova norma é que a fiscalização trabalhista poderá exigir mudanças mesmo antes do surgimento de afastamentos formais por transtornos mentais.

A medida também fortalece mecanismos de escuta dos trabalhadores e incentiva maior participação dos funcionários em decisões relacionadas a metas e rotinas profissionais.

Empresas com altos índices de afastamento por questões emocionais ou psicológicas poderão sofrer fiscalização mais intensa.

Crescem afastamentos ligados à saúde mental

Nos últimos anos, aumentou significativamente o número de trabalhadores afastados por ansiedade, depressão, síndrome de burnout e outros transtornos emocionais relacionados ao ambiente profissional.

Atividades marcadas por pressão constante, cobranças excessivas, jornadas longas e metas agressivas estão entre os principais fatores apontados por especialistas.

A expectativa do governo é que a atualização da NR-1 contribua para reduzir esses índices e estimule ambientes corporativos mais saudáveis.

Trabalhador terá mais respaldo para denunciar abusos

Com a nova regulamentação, empregados passam a contar com maior proteção para denunciar situações consideradas abusivas no ambiente de trabalho.

Entre os casos que podem ser denunciados estão:

  • assédio moral;
  • pressão psicológica excessiva;
  • metas consideradas abusivas;
  • jornadas exaustivas;
  • sobrecarga de funções;
  • falhas graves na organização do trabalho.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

Saiba onde denunciar

Os trabalhadores podem registrar denúncias pelos seguintes canais:

  • Canal de Denúncias da Inspeção do Trabalho;
  • Plataforma Fala.br;
  • Central Alô Trabalho, pelo telefone 158;
  • Superintendências Regionais do Trabalho;
  • Ministério Público do Trabalho (MPT);
  • Disque 100.

A nova regra já está em vigor em todo o país e deve impactar diretamente empresas de diferentes setores da economia.

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