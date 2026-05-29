Um caso inusitado corre em segredo de justiça, mas a sentença já gritou. Em novembro de 2025, a Justiça do Trabalho enquadrou uma empresa, que não teve o nome revelado, que deixou uma funcionária em alto risco.

O TRT-15 descobriu o óbvio: o trajeto era rotina, perigoso, isolado e a firma sabia. Mesmo assim, não deu transporte, não cuidou da segurança, não criou regra. Pior: não tinha Cipa nem plano de segurança. O Programa de Gerenciamento de Riscos ignorava que os funcionários andavam na rua.

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