Aos 108 anos, Susan Young Browne acaba de alcançar mais um feito raro: a superidosa norte-americana renovou a carteira de motorista por mais sete anos e agora está autorizada a dirigir até 2033. O caso chamou atenção nos Estados Unidos porque, se continuar com a saúde em dia, ela poderá seguir ao volante até os 115 anos.
Moradora de Dover, no estado de Delaware, Susan recebeu a renovação da habilitação pouco depois de comemorar o aniversário de 108 anos em uma festa que reuniu cerca de 130 convidados, incluindo autoridades locais. Como homenagem, ela ainda ganhou uma vaga de estacionamento exclusiva para centenários em frente ao prédio do governo estadual.
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Energia de sobra após um século de vida
A disposição da superidosa impressiona quem convive com ela. Susan mantém uma rotina ativa de exercícios físicos há décadas e frequenta a academia Modern Maturity Center três vezes por semana, onde participa de aulas coletivas e atividades de condicionamento.
Além dos treinos regulares, ela também segue uma sequência diária de exercícios logo pela manhã, hábito que mantém há cerca de 20 anos. Segundo pessoas próximas, a aposentadoria nunca foi sinônimo de vida parada para Susan, que sempre buscou manter o corpo e a mente em movimento.
Uma trajetória marcada por superação
Nascida em 1918, Susan viveu parte da infância em meio à segregação racial nos Estados Unidos. Na época, trabalhava com a família em uma fazenda e cresceu em uma realidade sem água encanada e energia elétrica.
Anos depois, ela conseguiu se formar professora no então Delaware State College for Colored Students, atualmente chamado Delaware State University. Formada em 1945, iniciou a carreira dando aulas em uma escola rural de sala única. Hoje, além da impressionante longevidade, Susan é cercada por filhos, netos e bisnetos, tornando-se símbolo de vitalidade e inspiração para diferentes gerações.