Aos 108 anos, Susan Young Browne acaba de alcançar mais um feito raro: a superidosa norte-americana renovou a carteira de motorista por mais sete anos e agora está autorizada a dirigir até 2033. O caso chamou atenção nos Estados Unidos porque, se continuar com a saúde em dia, ela poderá seguir ao volante até os 115 anos.

Moradora de Dover, no estado de Delaware, Susan recebeu a renovação da habilitação pouco depois de comemorar o aniversário de 108 anos em uma festa que reuniu cerca de 130 convidados, incluindo autoridades locais. Como homenagem, ela ainda ganhou uma vaga de estacionamento exclusiva para centenários em frente ao prédio do governo estadual.

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Energia de sobra após um século de vida