Celebrado na última quarta-feira de maio, o Dia Mundial da Lontra coloca os holofotes sobre um dos animais mais adorados da natureza. Encontradas em rios, lagos e oceanos de diferentes partes do planeta, as lontras chamam atenção não só pelo jeito divertido, mas também pela inteligência e pelas habilidades impressionantes dentro da água.
Com corpo alongado, patas palmadas e um pelo extremamente denso, elas são consideradas nadadoras natas. Algumas espécies vivem em grupos, outras preferem a vida solitária, mas todas compartilham características que fazem desses mamíferos verdadeiras estrelas do reino animal.
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1. Elas dormem abraçadas para não se perder
Uma das cenas mais adoráveis envolvendo lontras acontece na hora de dormir. As lontras-marinhas costumam entrelaçar as patas enquanto descansam boiando na água para evitar que a correnteza as afaste umas das outras. Em muitos casos, grupos inteiros dormem juntos formando verdadeiros “tapetes” de lontras flutuando.
Além disso, algumas utilizam algas marinhas como uma espécie de corda natural. Elas se enrolam nas plantas antes de dormir para permanecer no mesmo lugar durante o descanso. O comportamento ajuda na proteção do grupo e reforça o forte vínculo social entre os animais.
2. São brincalhonas desde filhotes
As lontras são conhecidas pelo comportamento divertido e energético. É comum vê-las deslizando em barrancos de lama, pulando na água repetidamente e mergulhando por pura diversão. Embora pareça apenas brincadeira, essas atividades ajudam no desenvolvimento físico e no aprendizado das técnicas de caça e sobrevivência.
Filhotes costumam passar bastante tempo brincando entre si e com os adultos. Especialistas apontam que esse comportamento fortalece a convivência do grupo e estimula habilidades importantes para a vida adulta. Não à toa, vídeos de lontras brincando estão entre os mais populares nas redes sociais.
3. O pelo delas exige cuidados especiais
As lontras possuem um dos pelos mais densos entre todos os mamíferos do planeta. Em algumas regiões do corpo, chegam a ter até um milhão de fios por polegada quadrada. Essa camada funciona como proteção térmica, impedindo que o frio da água atinja a pele.
Por isso, elas passam boa parte do dia limpando e organizando a pelagem, quase como se estivessem “se penteando”. Diferente de outros animais aquáticos, as lontras não possuem gordura natural impermeável nos pelos. Sem essa rotina de higiene, elas poderiam perder calor rapidamente dentro da água.
4. Usam pedras como ferramenta para comer
As lontras-marinhas também impressionam pela inteligência. Algumas espécies utilizam pedras para quebrar conchas e abrir mariscos enquanto flutuam de barriga para cima. O animal apoia a pedra no peito e bate o alimento contra ela até conseguir acessar a parte interna.
O comportamento é considerado raro entre mamíferos e mostra a capacidade das lontras de utilizar ferramentas para facilitar tarefas do dia a dia. A técnica ajuda principalmente na alimentação de crustáceos e moluscos com cascas resistentes.
5. A maior lontra do mundo vive na América do Sul
A ariranha, também chamada de lontra-gigante, é considerada a maior espécie existente no planeta. O animal pode atingir quase dois metros de comprimento e pesar mais de 40 quilos. No Brasil, ela é encontrada principalmente na Amazônia e no Pantanal.
Apesar da aparência simpática, a ariranha possui comportamento territorial e bastante protetor, principalmente durante o cuidado com os filhotes. Quando se sentem ameaçadas, podem agir de forma agressiva para defender o grupo. Ainda assim, seguem como um dos animais mais fascinantes da fauna sul-americana.