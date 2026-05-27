Com corpo alongado, patas palmadas e um pelo extremamente denso, elas são consideradas nadadoras natas. Algumas espécies vivem em grupos, outras preferem a vida solitária, mas todas compartilham características que fazem desses mamíferos verdadeiras estrelas do reino animal.

Celebrado na última quarta-feira de maio, o Dia Mundial da Lontra coloca os holofotes sobre um dos animais mais adorados da natureza. Encontradas em rios, lagos e oceanos de diferentes partes do planeta, as lontras chamam atenção não só pelo jeito divertido, mas também pela inteligência e pelas habilidades impressionantes dentro da água.

Uma das cenas mais adoráveis envolvendo lontras acontece na hora de dormir. As lontras-marinhas costumam entrelaçar as patas enquanto descansam boiando na água para evitar que a correnteza as afaste umas das outras. Em muitos casos, grupos inteiros dormem juntos formando verdadeiros “tapetes” de lontras flutuando.

Além disso, algumas utilizam algas marinhas como uma espécie de corda natural. Elas se enrolam nas plantas antes de dormir para permanecer no mesmo lugar durante o descanso. O comportamento ajuda na proteção do grupo e reforça o forte vínculo social entre os animais.

2. São brincalhonas desde filhotes

As lontras são conhecidas pelo comportamento divertido e energético. É comum vê-las deslizando em barrancos de lama, pulando na água repetidamente e mergulhando por pura diversão. Embora pareça apenas brincadeira, essas atividades ajudam no desenvolvimento físico e no aprendizado das técnicas de caça e sobrevivência.