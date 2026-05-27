A discussão ganhou força nas redes sociais e em assembleias condominiais, principalmente após moradores questionarem se síndicos e administradoras realmente possuem respaldo legal para impedir a utilização de um símbolo nacional em propriedades privadas.

A poucos meses da Copa do Mundo de 2026 e do início oficial da campanha eleitoral, condomínios de diferentes regiões do país passaram a discutir limites para a exposição da bandeira do Brasil em varandas, janelas e fachadas de apartamentos. Em alguns prédios, moradores já receberam comunicados alertando sobre possíveis multas e penalidades previstas em regimentos internos.

A principal norma que regula o uso da Bandeira Nacional é a Lei Federal nº 5.700/1971, responsável por definir a forma e a apresentação dos símbolos nacionais brasileiros. O texto estabelece que a bandeira pode ser utilizada em manifestações patrióticas, tanto em locais públicos quanto particulares, desde que seja tratada com respeito e preservada em boas condições.

A legislação também determina que a bandeira não pode ser apresentada em mau estado de conservação, rasgada, desbotada ou utilizada de forma considerada desrespeitosa. Outro ponto previsto na lei é que o símbolo nacional não deve ser empregado para fins comerciais inadequados ou em situações que representem desvalorização da imagem da bandeira.

Especialistas em Direito Condominial apontam que, por se tratar de uma legislação federal, convenções internas de condomínios não podem criar regras que contrariem diretamente esse direito. O entendimento jurídico predominante é que o síndico pode agir apenas em situações relacionadas à segurança, risco de queda, comprometimento estrutural ou alteração excessiva da fachada do edifício.

Quando o condomínio pode impor restrições