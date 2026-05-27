A poucos meses da Copa do Mundo de 2026 e do início oficial da campanha eleitoral, condomínios de diferentes regiões do país passaram a discutir limites para a exposição da bandeira do Brasil em varandas, janelas e fachadas de apartamentos. Em alguns prédios, moradores já receberam comunicados alertando sobre possíveis multas e penalidades previstas em regimentos internos.
A discussão ganhou força nas redes sociais e em assembleias condominiais, principalmente após moradores questionarem se síndicos e administradoras realmente possuem respaldo legal para impedir a utilização de um símbolo nacional em propriedades privadas.
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A principal norma que regula o uso da Bandeira Nacional é a Lei Federal nº 5.700/1971, responsável por definir a forma e a apresentação dos símbolos nacionais brasileiros. O texto estabelece que a bandeira pode ser utilizada em manifestações patrióticas, tanto em locais públicos quanto particulares, desde que seja tratada com respeito e preservada em boas condições.
A legislação também determina que a bandeira não pode ser apresentada em mau estado de conservação, rasgada, desbotada ou utilizada de forma considerada desrespeitosa. Outro ponto previsto na lei é que o símbolo nacional não deve ser empregado para fins comerciais inadequados ou em situações que representem desvalorização da imagem da bandeira.
Especialistas em Direito Condominial apontam que, por se tratar de uma legislação federal, convenções internas de condomínios não podem criar regras que contrariem diretamente esse direito. O entendimento jurídico predominante é que o síndico pode agir apenas em situações relacionadas à segurança, risco de queda, comprometimento estrutural ou alteração excessiva da fachada do edifício.
Quando o condomínio pode impor restrições
Embora exista respaldo legal para manifestações patrióticas, condomínios ainda possuem autonomia para estabelecer normas relacionadas à padronização estética das fachadas e áreas comuns. Por isso, cada caso costuma ser analisado individualmente, levando em conta tamanho, forma de fixação e impacto visual causado pela bandeira.
O entendimento muda quando entram em cena materiais político-partidários, como faixas eleitorais, bandeiras de candidatos e itens de campanha. Nesse cenário, condomínios podem impor restrições mais amplas para preservar o padrão visual coletivo do prédio, desde que as regras sejam aplicadas igualmente a todos os moradores, sem diferenciação ideológica.