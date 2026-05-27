A iniciativa vai beneficiar cerca de 880 estudantes dos ensinos fundamental II, médio e técnico, além de professores e gestores. O pacote de investimentos inclui sala de leitura revitalizada, horta hidropônica, notebooks, novos mobiliários para informática, melhorias estruturais e uma programação com 12 oficinas multidisciplinares voltadas à prática e à inovação.

A partir desta quinta-feira (28), a rotina dos alunos da Escola Estadual Professor Elias de Mello Ayres, em Piracicaba, passa a ganhar novos cenários de aprendizado. Entre livros, experiências tecnológicas e oficinas criativas, os projetos Laboratório de Leitura e CTC na Escola chegam à unidade com a proposta de transformar espaços educativos em ambientes mais acolhedores, interativos e inspiradores.

O destaque do projeto é o novo Laboratório de Leitura, que reúne um acervo de 1.200 livros entre clássicos infantojuvenis, obras contemporâneas e materiais voltados aos cursos técnicos oferecidos pela escola, como Agronegócio, Enfermagem e Desenvolvimento de Sistemas. O espaço foi planejado para estimular o hábito da leitura de forma mais lúdica e acessível.

Segundo o diretor da escola, Celso Juliano de Souza Konrad, o ambiente moderno e acolhedor deve aproximar ainda mais os estudantes dos livros e fortalecer o aprendizado. A proposta também inclui capacitações para educadores, ampliando as possibilidades pedagógicas dentro e fora da sala de aula.

Oficinas, tecnologia e impacto social

A inauguração será marcada por uma grande ação de voluntariado promovida pelo CTC na Escola, com cerca de 100 colaboradores envolvidos em oficinas de grafite, drones, biotecnologia, programação, eletrônica, primeiros socorros, meliponicultura, saúde mental e até produção de queijos frescos. Entre os destaques está a oficina comandada pelo grafiteiro Subtu.