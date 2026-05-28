O Hospital Regional de Piracicaba (HRP-Unicamp), administrado pela Fascamp, avançou para a etapa final do prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2026 e agora concorre entre as principais instituições públicas de saúde do país. O ranking definitivo será divulgado no próximo dia 29 de maio, em Brasília (DF), durante cerimônia na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).
A premiação, promovida pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), reconhece hospitais com atendimento 100% voltado ao Sistema Único de Saúde (SUS) que apresentam excelência em gestão hospitalar, assistência médica, segurança do paciente e satisfação dos usuários.
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Hospital Regional está entre os melhores do país
Na primeira fase da avaliação, o Hospital Regional de Piracicaba já havia conquistado espaço entre os 100 melhores hospitais públicos brasileiros e figurado entre as 30 instituições de maior destaque do Estado de São Paulo.
Agora, a unidade entra na fase decisiva que irá definir o ranking dos 10 melhores hospitais públicos do Brasil em 2026.
A seleção considera critérios técnicos e indicadores ligados à eficiência administrativa, qualidade assistencial, acreditação hospitalar, uso de recursos e experiência dos pacientes atendidos pelo SUS.
Premiação reúne entidades da saúde pública
O prêmio é realizado em parceria com importantes instituições ligadas à saúde pública nacional e internacional, como a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e o Instituto Ética Saúde (IES).
A proposta da iniciativa é incentivar boas práticas de gestão hospitalar e fortalecer a qualidade da assistência pública no país.
Referência regional no atendimento SUS
O Hospital Regional de Piracicaba é referência para 26 municípios da macrorregião e atua com atendimentos de média e alta complexidade exclusivamente pelo SUS.
A unidade oferece diversas especialidades médicas e desempenha papel estratégico na rede pública de saúde da região.
Segundo o diretor do hospital, o cardiologista José Roberto Matos Souza, a presença da instituição entre os finalistas representa o reconhecimento do trabalho realizado diariamente pelas equipes da unidade.
“O comprometimento dos profissionais e o apoio da Unicamp fazem da região de Piracicaba uma das poucas do país com atendimento SUS de especial qualidade”, destacou.
Reconhecimento amplia visibilidade da saúde pública
O avanço do HRP-Unicamp na premiação reforça a visibilidade da saúde pública regional e evidencia o crescimento de hospitais públicos que investem em eficiência, humanização e qualificação dos serviços.
A expectativa agora gira em torno da divulgação oficial do ranking nacional, que reunirá as instituições públicas de maior destaque no Brasil em 2026.