26 de maio de 2026
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Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro queimado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Capivari
O corpo foi achado pela GCM dentro do carro em uma estrada de terra.
O corpo foi achado pela GCM dentro do carro em uma estrada de terra.

  A Guarda Civil Municipal de Capivari, na região de Piracicaba, achou um corpo carbonizado dentro de um carro completamente queimado na manhã desta terça-feira, 26.

O veículo foi localizado durante as buscas por um homem que tava desaparecido desde o início da tarde de segunda-feira, 25. A família, desesperada, procurou a base da GCM para passar mais detalhes do sumiço.

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 Monitoramento entregou o lugar

Com ajuda das câmeras da cidade, os guardas rodaram a região onde o carro da vítima foi visto pela última vez. E acharam. Só que era tarde. O carro estava destruído pelo fogo e, lá dentro, um corpo irreconhecível.

A perícia chegou rapidamente no local. Não foi possível confirmar se corpo era do homem desaparecido. A identidade da vítima e a causa da morte só vão sair depois do trabalho dos peritos.

A ocorrência está nas mãos da polícia e a investigação corre para descobrir o que aconteceu entre o sumiço na segunda-feira e o carro queimado encontrado hoje.

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