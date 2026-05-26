A Guarda Civil Municipal de Capivari, na região de Piracicaba, achou um corpo carbonizado dentro de um carro completamente queimado na manhã desta terça-feira, 26.

O veículo foi localizado durante as buscas por um homem que tava desaparecido desde o início da tarde de segunda-feira, 25. A família, desesperada, procurou a base da GCM para passar mais detalhes do sumiço.

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