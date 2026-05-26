A Guarda Civil Municipal de Capivari, na região de Piracicaba, achou um corpo carbonizado dentro de um carro completamente queimado na manhã desta terça-feira, 26.
O veículo foi localizado durante as buscas por um homem que tava desaparecido desde o início da tarde de segunda-feira, 25. A família, desesperada, procurou a base da GCM para passar mais detalhes do sumiço.
Monitoramento entregou o lugar
Com ajuda das câmeras da cidade, os guardas rodaram a região onde o carro da vítima foi visto pela última vez. E acharam. Só que era tarde. O carro estava destruído pelo fogo e, lá dentro, um corpo irreconhecível.
A perícia chegou rapidamente no local. Não foi possível confirmar se corpo era do homem desaparecido. A identidade da vítima e a causa da morte só vão sair depois do trabalho dos peritos.
A ocorrência está nas mãos da polícia e a investigação corre para descobrir o que aconteceu entre o sumiço na segunda-feira e o carro queimado encontrado hoje.