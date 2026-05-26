A Raízen intensificou as negociações para reestruturar sua dívida, estimada em cerca de R$ 65 bilhões, em meio ao processo de recuperação extrajudicial da companhia. Apesar de diferentes propostas terem sido discutidas nos últimos meses, a definição de um acordo ainda depende de ajustes entre empresa, acionistas e credores.

De acordo com informações publicadas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, as conversas avançaram nas últimas semanas e a principal proposta em análise prevê a conversão de aproximadamente 45% da dívida em ações. Caso o modelo seja confirmado, os credores passariam a deter quase 80% da companhia.

O plano em discussão também inclui um aporte de R$ 3,5 bilhões por parte da Shell, uma das controladoras da Raízen ao lado da Cosan. Outra medida estudada é a divisão da empresa em duas estruturas independentes: uma voltada para a produção de etanol e outra focada na distribuição de combustíveis.

Além das mudanças financeiras e societárias, também está sendo debatida uma reformulação na governança da empresa.