A possibilidade de a Cosan deixar a estrutura acionária da Raízen ganhou força após a holding confirmar que não pretende participar do novo aporte de capital da joint venture criada com a Shell. A decisão deve reduzir significativamente a participação da empresa controlada por Rubens Ometto no negócio de energia e combustíveis.

Durante teleconferência com analistas realizada nesta sexta-feira, o CEO da Cosan, Marcelo Martins, afirmou que a venda da participação na Raízen ainda não foi oficialmente definida, mas admitiu que a tendência é buscar liquidez futuramente.

Segundo ele, a fatia da holding na companhia deve perder relevância após a reestruturação financeira em andamento.

Reestruturação pode mudar controle da Raízen