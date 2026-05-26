Mesmo com o frio e a chuva do último sábado (23), moradores de Piracicaba participaram do Dia D da Campanha do Agasalho 2026 e ajudaram a arrecadar 453 quilos de itens de inverno. Entre os donativos recebidos estão roupas, cobertores, mantas, luvas, meias, cachecóis, calçados e até roupas destinadas a pets.
A ação foi realizada em sistema drive-thru na sede do Fundo Social de Solidariedade e mobilizou dezenas de moradores da cidade. Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para entidades assistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.
População enfrentou chuva para ajudar
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíra Callovi, acompanhou a arrecadação e destacou o envolvimento da população na campanha deste ano.
Segundo ela, cada peça doada representa acolhimento para pessoas que enfrentam dificuldades durante o inverno. “É muito gratificante ver a participação da população em uma campanha tão importante”, afirmou.
Mesmo com o clima desfavorável, muitos moradores fizeram questão de contribuir. O vigia Ricardo Luiz dos Santos contou que decidiu sair de casa para participar da campanha como forma de solidariedade.
“É um gesto de amor ao próximo e de empatia com quem mais precisa neste período frio”, disse.
Já Edna Maria Zambon Gonçalves e Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira afirmaram que costumam colaborar sempre que possível em ações sociais da cidade.
Campanha segue até julho
Com o tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!”, a Campanha do Agasalho 2026 continua recebendo doações até o dia 31 de julho.
A iniciativa é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a EPTV Campinas.
Os interessados podem doar roupas de frio, cobertores, mantas, toucas, meias, cachecóis, calçados e outros itens de inverno em diversos pontos espalhados pela cidade.
A lista completa também pode ser consultada no site:
campanhadoagasalho.eptv.com.br
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Confira os pontos de arrecadação em Piracicaba
Fundo Social de Solidariedade
Av. Dr. Paulo de Moraes, 2.073
Prefeitura de Piracicaba
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
Câmara Municipal
Rua Alferes José Caetano, 834
Estação da Paulista
Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.580
Teatro Municipal Dr. Losso Netto
Rua Gomes Carneiro, 1.212
Semae – Polo Santa Teresinha
Rua Nagibe Ismael, 104
DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba
Rua Alferes José Caetano, 1.018
Bazar Modelo
Rua Bolívia, 27
Coop Supermercado
Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030
Supermercado Monteiro
Alameda João Batista Camargo Mendes, 72
Loja Vilarejo Homem
Av. Manoel Conceição, 126
Loja Vilarejo Mulher
Av. Manoel Conceição, 13
Duo Imóveis
Av. Brasil, 991
Uniodonto
Rua Alferes José Caetano, 1.339
APAS Piracicaba – Associação Policial de Assistência à Saúde
Av. Dr. João Conceição, 444
Faculdade Anhanguera
Rua Santa Catarina, 1.005
Instituto Pecege
Rua Cezira Giovanoni Moretti, 580
EE Prof. Catharina Casale Padovani
Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1.054
EE Alcides Guidetti Zagatto
Rua Oswaldo Ferraz de Campos, 7
Shopping Piracicaba
Av. Limeira, 722
As caixas de arrecadação no shopping estão localizadas em frente às lojas Ikesaki, Riachuelo, Hering e Jump Mania.