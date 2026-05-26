26 de maio de 2026
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CORRENTE DO BEM

Campanha do Agasalho arrecada 453 kg em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíra Callovi, acompanhou a arrecadação e destacou o envolvimento da população na campanha deste ano.
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíra Callovi, acompanhou a arrecadação e destacou o envolvimento da população na campanha deste ano.

Mesmo com o frio e a chuva do último sábado (23), moradores de Piracicaba participaram do Dia D da Campanha do Agasalho 2026 e ajudaram a arrecadar 453 quilos de itens de inverno. Entre os donativos recebidos estão roupas, cobertores, mantas, luvas, meias, cachecóis, calçados e até roupas destinadas a pets.

A ação foi realizada em sistema drive-thru na sede do Fundo Social de Solidariedade e mobilizou dezenas de moradores da cidade. Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para entidades assistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

População enfrentou chuva para ajudar

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíra Callovi, acompanhou a arrecadação e destacou o envolvimento da população na campanha deste ano.

Segundo ela, cada peça doada representa acolhimento para pessoas que enfrentam dificuldades durante o inverno. “É muito gratificante ver a participação da população em uma campanha tão importante”, afirmou.

Mesmo com o clima desfavorável, muitos moradores fizeram questão de contribuir. O vigia Ricardo Luiz dos Santos contou que decidiu sair de casa para participar da campanha como forma de solidariedade.

“É um gesto de amor ao próximo e de empatia com quem mais precisa neste período frio”, disse.

Já Edna Maria Zambon Gonçalves e Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira afirmaram que costumam colaborar sempre que possível em ações sociais da cidade.

Campanha segue até julho

Com o tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!”, a Campanha do Agasalho 2026 continua recebendo doações até o dia 31 de julho.

A iniciativa é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a EPTV Campinas.

Os interessados podem doar roupas de frio, cobertores, mantas, toucas, meias, cachecóis, calçados e outros itens de inverno em diversos pontos espalhados pela cidade.

A lista completa também pode ser consultada no site:
campanhadoagasalho.eptv.com.br

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Confira os pontos de arrecadação em Piracicaba

Fundo Social de Solidariedade

Av. Dr. Paulo de Moraes, 2.073

Prefeitura de Piracicaba

Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233

Câmara Municipal

Rua Alferes José Caetano, 834

Estação da Paulista

Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.580

Teatro Municipal Dr. Losso Netto

Rua Gomes Carneiro, 1.212

Semae – Polo Santa Teresinha

Rua Nagibe Ismael, 104

DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba

Rua Alferes José Caetano, 1.018

Bazar Modelo

Rua Bolívia, 27

Coop Supermercado

Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030

Supermercado Monteiro

Alameda João Batista Camargo Mendes, 72

Loja Vilarejo Homem

Av. Manoel Conceição, 126

Loja Vilarejo Mulher

Av. Manoel Conceição, 13

Duo Imóveis

Av. Brasil, 991

Uniodonto

Rua Alferes José Caetano, 1.339

APAS Piracicaba – Associação Policial de Assistência à Saúde

Av. Dr. João Conceição, 444

Faculdade Anhanguera

Rua Santa Catarina, 1.005

Instituto Pecege

Rua Cezira Giovanoni Moretti, 580

EE Prof. Catharina Casale Padovani

Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1.054

EE Alcides Guidetti Zagatto

Rua Oswaldo Ferraz de Campos, 7

Shopping Piracicaba

Av. Limeira, 722

As caixas de arrecadação no shopping estão localizadas em frente às lojas Ikesaki, Riachuelo, Hering e Jump Mania.

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