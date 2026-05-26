Mesmo com o frio e a chuva do último sábado (23), moradores de Piracicaba participaram do Dia D da Campanha do Agasalho 2026 e ajudaram a arrecadar 453 quilos de itens de inverno. Entre os donativos recebidos estão roupas, cobertores, mantas, luvas, meias, cachecóis, calçados e até roupas destinadas a pets.

A ação foi realizada em sistema drive-thru na sede do Fundo Social de Solidariedade e mobilizou dezenas de moradores da cidade. Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para entidades assistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

População enfrentou chuva para ajudar

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíra Callovi, acompanhou a arrecadação e destacou o envolvimento da população na campanha deste ano.