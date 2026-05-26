Clientes do Itaú Unibanco poderão receber de volta valores pagos em cobranças consideradas indevidas envolvendo seguros vinculados aos cartões Itaucard. O ressarcimento será realizado após um acordo firmado entre o banco, o Ministério Público de Minas Gerais e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
A medida atende consumidores que tiveram cobranças de seguros e serviços não contratados lançadas diretamente nas faturas do cartão de crédito entre 13 de junho de 2011 e 18 de dezembro de 2025.
Clientes relatam cobranças sem autorização
A investigação teve início após dezenas de reclamações feitas por consumidores que afirmaram ter identificado seguros desconhecidos cobrados automaticamente nas faturas.
Segundo a ação coletiva movida pelo Ministério Público, muitos clientes pagavam os valores sem perceber para evitar juros, multas e bloqueios relacionados ao cartão de crédito.
Entre os relatos apresentados estão cobranças de “seguro fatura protegida”, “seguro compra segura”, “seguro-casa” e até serviços de mensagens automáticas incluídos sem autorização prévia dos consumidores.
Dificuldade para cancelar gerou revolta
De acordo com a apuração, diversos consumidores afirmaram que tentaram cancelar os serviços, mas encontraram obstáculos no atendimento.
O Ministério Público apontou que, em alguns casos, o banco prometia interromper as cobranças, porém os valores continuavam aparecendo nas faturas seguintes.
As reclamações também mencionam cobranças mensais consideradas pequenas, mas contínuas, o que fazia muitos consumidores demorarem para perceber os descontos indevidos ao longo dos anos.
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Quem pode pedir o ressarcimento
O acordo prevê devolução dos valores para consumidores que conseguirem comprovar:
- Cobrança do seguro ou serviço na fatura do cartão;
- Reclamação registrada em canais oficiais;
- Ocorrências entre junho de 2011 e dezembro de 2025.
Os pedidos poderão ser feitos até 23 de março de 2028.
Como solicitar a devolução do dinheiro
Segundo comunicado divulgado pelo Itaú, os consumidores devem reunir provas das cobranças e documentos que comprovem reclamações feitas em canais como:
- Procon;
- consumidor.gov.br;
- Reclame Aqui;
- Ministério Público;
- Defensoria Pública;
- Idec;
- canais oficiais do próprio banco.
A documentação deverá ser enviada para o e-mail:
evidenciascontratacaoseguros@itau-unibanco.com.br
O banco informou que cada caso passará por análise individual antes da definição do eventual pagamento.
Banco alerta sobre golpes
O Itaú também afirmou que não realiza cobranças para liberar ressarcimentos e que não solicita senhas, códigos ou dados bancários por telefone durante o processo.
A orientação é que clientes fiquem atentos a possíveis golpes envolvendo o caso.