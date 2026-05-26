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Itaú terá que devolver valores cobrados por 14 anos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
A investigação teve início após dezenas de reclamações feitas por consumidores que afirmaram ter identificado seguros desconhecidos cobrados automaticamente nas faturas.
A investigação teve início após dezenas de reclamações feitas por consumidores que afirmaram ter identificado seguros desconhecidos cobrados automaticamente nas faturas.

Clientes do Itaú Unibanco poderão receber de volta valores pagos em cobranças consideradas indevidas envolvendo seguros vinculados aos cartões Itaucard. O ressarcimento será realizado após um acordo firmado entre o banco, o Ministério Público de Minas Gerais e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

A medida atende consumidores que tiveram cobranças de seguros e serviços não contratados lançadas diretamente nas faturas do cartão de crédito entre 13 de junho de 2011 e 18 de dezembro de 2025.

Clientes relatam cobranças sem autorização

A investigação teve início após dezenas de reclamações feitas por consumidores que afirmaram ter identificado seguros desconhecidos cobrados automaticamente nas faturas.

Segundo a ação coletiva movida pelo Ministério Público, muitos clientes pagavam os valores sem perceber para evitar juros, multas e bloqueios relacionados ao cartão de crédito.

Entre os relatos apresentados estão cobranças de “seguro fatura protegida”, “seguro compra segura”, “seguro-casa” e até serviços de mensagens automáticas incluídos sem autorização prévia dos consumidores.

Dificuldade para cancelar gerou revolta

De acordo com a apuração, diversos consumidores afirmaram que tentaram cancelar os serviços, mas encontraram obstáculos no atendimento.

O Ministério Público apontou que, em alguns casos, o banco prometia interromper as cobranças, porém os valores continuavam aparecendo nas faturas seguintes.

As reclamações também mencionam cobranças mensais consideradas pequenas, mas contínuas, o que fazia muitos consumidores demorarem para perceber os descontos indevidos ao longo dos anos.

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Quem pode pedir o ressarcimento

O acordo prevê devolução dos valores para consumidores que conseguirem comprovar:

  • Cobrança do seguro ou serviço na fatura do cartão;
  • Reclamação registrada em canais oficiais;
  • Ocorrências entre junho de 2011 e dezembro de 2025.

Os pedidos poderão ser feitos até 23 de março de 2028.

Como solicitar a devolução do dinheiro

Segundo comunicado divulgado pelo Itaú, os consumidores devem reunir provas das cobranças e documentos que comprovem reclamações feitas em canais como:

  • Procon;
  • consumidor.gov.br;
  • Reclame Aqui;
  • Ministério Público;
  • Defensoria Pública;
  • Idec;
  • canais oficiais do próprio banco.

A documentação deverá ser enviada para o e-mail:
evidenciascontratacaoseguros@itau-unibanco.com.br

O banco informou que cada caso passará por análise individual antes da definição do eventual pagamento.

Banco alerta sobre golpes

O Itaú também afirmou que não realiza cobranças para liberar ressarcimentos e que não solicita senhas, códigos ou dados bancários por telefone durante o processo.

A orientação é que clientes fiquem atentos a possíveis golpes envolvendo o caso.

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