Clientes do Itaú Unibanco poderão receber de volta valores pagos em cobranças consideradas indevidas envolvendo seguros vinculados aos cartões Itaucard. O ressarcimento será realizado após um acordo firmado entre o banco, o Ministério Público de Minas Gerais e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

A medida atende consumidores que tiveram cobranças de seguros e serviços não contratados lançadas diretamente nas faturas do cartão de crédito entre 13 de junho de 2011 e 18 de dezembro de 2025.

Clientes relatam cobranças sem autorização

A investigação teve início após dezenas de reclamações feitas por consumidores que afirmaram ter identificado seguros desconhecidos cobrados automaticamente nas faturas.