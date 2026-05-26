O Delta Supermercados está com dezenas de vagas de emprego abertas em Piracicaba, ampliando as oportunidades para quem busca recolocação no mercado de trabalho ou o primeiro emprego. As oportunidades contemplam diferentes setores das lojas e também áreas operacionais, com chances para diversos perfis profissionais.
Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para funções de atendimento, reposição, operação de caixa, açougue, padaria, estoque e setores administrativos. A rede supermercadista é uma das mais tradicionais da região e frequentemente realiza processos seletivos para reforçar suas equipes nas unidades da cidade.
Os interessados devem acessar este link, selecionar a cidade de Piracicaba e preencher o cadastro com os dados pessoais e profissionais.
A expectativa é de que as contratações atendam à demanda crescente das unidades e fortaleçam o quadro de colaboradores da rede. Especialistas em recrutamento destacam que manter o currículo atualizado e preencher corretamente as informações aumenta as chances de participação nas próximas etapas do processo seletivo.
Além da possibilidade de crescimento profissional, vagas no setor supermercadista costumam atrair candidatos pela estabilidade e pela variedade de áreas de atuação disponíveis dentro das empresas.
LISTA DE VAGAS (atualizada em 26/05/2026)
|Cargo
|Tipo
|Modalidade
|Local
|Açougueiro
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Açougueiro
|Efetivo
|Presencial
|Av. Monsenhor Martinho Salgot, 471
|Açougueiro
|Efetivo
|Presencial
|Av. Dois Córregos, 1151
|Atendente de Supermercado
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Atendente de Supermercado
|Efetivo
|Presencial
|Av. Lourenço Filho, 43
|Atendente de Supermercado
|Efetivo
|Presencial
|Av. Monsenhor Martinho Salgot, 471
|Atendente de Supermercado
|Efetivo
|Presencial
|Av. Jaime Pereira, 1246
|Atendente de Supermercado
|Efetivo
|Presencial
|Av. Dois Córregos, 1151
|Auxiliar de Cozinha
|Efetivo
|Presencial
|Av. Dois Córregos, 1151
|Auxiliar de Cozinha
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Auxiliar de Limpeza e Conservação
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Auxiliar de Limpeza e Conservação
|Efetivo
|Presencial
|Av. Monsenhor Martinho Salgot, 471
|Auxiliar de Limpeza e Conservação
|Efetivo
|Presencial
|Av. Jaime Pereira, 1246
|Empacotador
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Empacotador
|Efetivo
|Presencial
|Av. Dois Córregos, 1151
|Fiscal de Prevenção de Perdas
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Jovem Aprendiz
|Jovem aprendiz
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Jovem Aprendiz
|Jovem aprendiz
|Presencial
|Rua Umberto Rosato, 303
|Jovem Aprendiz
|Jovem aprendiz
|Presencial
|Av. Monsenhor Martinho Salgot, 471
|Oficial de Manutenção
|Efetivo
|Presencial
|Rua Umberto Rosato, 303
|Operador de Caixa
|Efetivo
|Presencial
|Av. Dois Córregos, 1151
|Operador de Caixa
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Operador de Caixa
|Efetivo
|Presencial
|Rua Aracaju
|Operador de Caixa Intermitente
|Contrato intermitente
|Presencial
|Av. Lourenço Filho, 43
|Operador de Caixa Intermitente
|Contrato intermitente
|Presencial
|Av. Jaime Pereira, 1246
|Operador de Caixa Intermitente
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Operador de Caixa Intermitente
|Contrato intermitente
|Presencial
|Av. Dois Córregos, 1151
|Operador de Câmara Fria
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Operador de Câmara Fria
|Efetivo
|Presencial
|Av. Jaime Pereira, 1246
|Operador de Câmara Fria
|Efetivo
|Presencial
|Av. Lourenço Filho, 43
|Operador de Depósito
|Efetivo
|Presencial
|Av. Jaime Pereira, 1246
|Operador de Depósito
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Operador de Depósito
|Efetivo
|Presencial
|Rua Umberto Rosato, 303
|Operador de Produção de Frigorífico
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Operador de Produção de Panificadora
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Repositor de Mercearia
|Efetivo
|Presencial
|Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
|Repositor de Mercearia
|Efetivo
|Presencial
|Av. Jaime Pereira, 1246
|Supervisor de Frios e Laticínios
|Efetivo
|Presencial
|Av. Monsenhor Martinho Salgot
|Supervisor de Padaria
|Efetivo
|Presencial
|Av. Monsenhor Martinho Salgot