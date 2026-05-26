26 de maio de 2026
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EMPREGO

Delta abre dezenas de vagas em lojas de Piracicaba; VEJA LISTA

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O Delta Supermercados está com dezenas de vagas de emprego abertas em Piracicaba.
O Delta Supermercados está com dezenas de vagas de emprego abertas em Piracicaba.

O Delta Supermercados está com dezenas de vagas de emprego abertas em Piracicaba, ampliando as oportunidades para quem busca recolocação no mercado de trabalho ou o primeiro emprego. As oportunidades contemplam diferentes setores das lojas e também áreas operacionais, com chances para diversos perfis profissionais.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para funções de atendimento, reposição, operação de caixa, açougue, padaria, estoque e setores administrativos. A rede supermercadista é uma das mais tradicionais da região e frequentemente realiza processos seletivos para reforçar suas equipes nas unidades da cidade.

Os interessados devem acessar este link, selecionar a cidade de Piracicaba e preencher o cadastro com os dados pessoais e profissionais.

A expectativa é de que as contratações atendam à demanda crescente das unidades e fortaleçam o quadro de colaboradores da rede. Especialistas em recrutamento destacam que manter o currículo atualizado e preencher corretamente as informações aumenta as chances de participação nas próximas etapas do processo seletivo.

Além da possibilidade de crescimento profissional, vagas no setor supermercadista costumam atrair candidatos pela estabilidade e pela variedade de áreas de atuação disponíveis dentro das empresas.

LISTA DE VAGAS (atualizada em 26/05/2026)

Cargo Tipo Modalidade Local
Açougueiro Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Açougueiro Efetivo Presencial Av. Monsenhor Martinho Salgot, 471
Açougueiro Efetivo Presencial Av. Dois Córregos, 1151
Atendente de Supermercado Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Atendente de Supermercado Efetivo Presencial Av. Lourenço Filho, 43
Atendente de Supermercado Efetivo Presencial Av. Monsenhor Martinho Salgot, 471
Atendente de Supermercado Efetivo Presencial Av. Jaime Pereira, 1246
Atendente de Supermercado Efetivo Presencial Av. Dois Córregos, 1151
Auxiliar de Cozinha Efetivo Presencial Av. Dois Córregos, 1151
Auxiliar de Cozinha Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Auxiliar de Limpeza e Conservação Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Auxiliar de Limpeza e Conservação Efetivo Presencial Av. Monsenhor Martinho Salgot, 471
Auxiliar de Limpeza e Conservação Efetivo Presencial Av. Jaime Pereira, 1246
Empacotador Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Empacotador Efetivo Presencial Av. Dois Córregos, 1151
Fiscal de Prevenção de Perdas Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Jovem Aprendiz Jovem aprendiz Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Jovem Aprendiz Jovem aprendiz Presencial Rua Umberto Rosato, 303
Jovem Aprendiz Jovem aprendiz Presencial Av. Monsenhor Martinho Salgot, 471
Oficial de Manutenção Efetivo Presencial Rua Umberto Rosato, 303
Operador de Caixa Efetivo Presencial Av. Dois Córregos, 1151
Operador de Caixa Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Operador de Caixa Efetivo Presencial Rua Aracaju
Operador de Caixa Intermitente Contrato intermitente Presencial Av. Lourenço Filho, 43
Operador de Caixa Intermitente Contrato intermitente Presencial Av. Jaime Pereira, 1246
Operador de Caixa Intermitente Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Operador de Caixa Intermitente Contrato intermitente Presencial Av. Dois Córregos, 1151
Operador de Câmara Fria Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Operador de Câmara Fria Efetivo Presencial Av. Jaime Pereira, 1246
Operador de Câmara Fria Efetivo Presencial Av. Lourenço Filho, 43
Operador de Depósito Efetivo Presencial Av. Jaime Pereira, 1246
Operador de Depósito Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Operador de Depósito Efetivo Presencial Rua Umberto Rosato, 303
Operador de Produção de Frigorífico Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Operador de Produção de Panificadora Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Repositor de Mercearia Efetivo Presencial Av. Comendador Luciano Guidotti, 1184
Repositor de Mercearia Efetivo Presencial Av. Jaime Pereira, 1246
Supervisor de Frios e Laticínios Efetivo Presencial Av. Monsenhor Martinho Salgot
Supervisor de Padaria Efetivo Presencial Av. Monsenhor Martinho Salgot

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