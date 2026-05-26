Somadas as duas parcelas do benefício, o impacto previsto na economia brasileira chega a R$ 78 bilhões. A primeira metade do abono já havia sido depositada entre 24 de abril e 8 de maio, seguindo o calendário oficial do governo federal.

O pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social começou nesta segunda-feira (25), e segue até o dia 8 de junho. A medida contempla aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pela Previdência Social, movimentando cerca de R$ 39 bilhões nesta etapa.

Apesar de o calendário tradicional da Previdência prever o pagamento do 13º apenas no segundo semestre, os depósitos vêm sendo antecipados nos últimos anos por meio de decretos federais. A estratégia busca aquecer a economia e ampliar o poder de compra dos beneficiários.

Segundo o INSS, mais de 23 milhões de segurados recebem até um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.621. Já uma parcela menor dos beneficiários recebe o teto previdenciário, que hoje está em R$ 8.475,55.

Têm direito ao abono os segurados que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia ficam fora do pagamento do 13º salário.

Datas mudam conforme final do benefício