A gigante do setor sucroenergético Raízen segue no centro de uma intensa crise financeira envolvendo uma dívida estimada em R$ 65 bilhões. Mesmo sob pressão de credores e diante de rumores sobre uma possível saída da presidência do conselho, o empresário Rubens Ometto afirmou que manterá o aporte de R$ 500 milhões prometido à companhia.

O controlador da Cosan declarou que não possui “apego a cargos” e reforçou que o mais importante, neste momento, é garantir que a empresa continue sendo administrada por alguém com profundo conhecimento do setor de energia e biocombustíveis.

Credores pressionam por mudanças

Nos bastidores, investidores e detentores de dívida articulam mudanças no comando do conselho da companhia. A avaliação é de que os credores poderão se tornar os principais acionistas da empresa em uma eventual conversão da dívida em participação societária.