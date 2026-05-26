Um homem identificado como Emilliano afirmou ter enfrentado dificuldades para trazer ao Brasil medicamentos utilizados no tratamento de uma condição rara de saúde após retornar de uma viagem ao Japão.

Segundo relato feito por ele nas redes sociais, a viagem teve como objetivo a compra dos remédios, já que o custo do tratamento no Brasil seria mais elevado. De acordo com Emilliano, cada aplicação do medicamento custa mais de R$ 12 mil no país, enquanto no Japão o valor seria de aproximadamente R$ 2 mil.

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