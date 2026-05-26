Um homem identificado como Emilliano afirmou ter enfrentado dificuldades para trazer ao Brasil medicamentos utilizados no tratamento de uma condição rara de saúde após retornar de uma viagem ao Japão.
Segundo relato feito por ele nas redes sociais, a viagem teve como objetivo a compra dos remédios, já que o custo do tratamento no Brasil seria mais elevado. De acordo com Emilliano, cada aplicação do medicamento custa mais de R$ 12 mil no país, enquanto no Japão o valor seria de aproximadamente R$ 2 mil.
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Ainda segundo o relato, ele adquiriu quantidade suficiente para cerca de três meses de tratamento. Emilliano afirmou que decidiu comprar uma quantidade maior devido à dificuldade de realizar viagens frequentes ao exterior para buscar a medicação.
Na volta ao Brasil, a medicação teria sido retida pela Receita Federal durante a fiscalização no aeroporto. Além da retenção dos produtos, ele afirmou ter recebido uma cobrança de aproximadamente R$ 8,5 mil em taxas.
Emilliano disse estar revoltado com a situação e criticou a atuação do Estado brasileiro. Segundo ele, o custo do tratamento no país e a cobrança realizada na chegada ao Brasil dificultam o acesso à medicação necessária para continuidade do tratamento.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual liberação dos medicamentos ou posicionamento oficial da Receita Federal sobre o caso.