O número de trabalhadores com ensino superior completo mais que dobrou no Brasil nos últimos 13 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2012, o país registrava 12,6 milhões de profissionais graduados. Em 2025, esse número chegou a 25,5 milhões.
Os dados apontam que atualmente cerca de 25% dos trabalhadores brasileiros possuem diploma de ensino superior. O crescimento acompanha a ampliação do acesso às universidades e o avanço dos cursos de ensino a distância no país.
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Apesar do aumento no número de profissionais formados, a renda média dos trabalhadores com graduação ainda permanece abaixo do maior patamar registrado na última década. Em 2025, o rendimento médio da categoria ficou em R$ 6.947 por mês.
O valor representa uma queda de 13,4% em comparação ao registrado em 2014, quando a renda média dos profissionais com ensino superior alcançou R$ 8.023, considerando a correção pela inflação.
Economistas apontam que o aumento na oferta de mão de obra qualificada contribui para a redução da diferença salarial entre profissionais graduados e trabalhadores com menor escolaridade. Outro fator citado é o crescimento dos cursos EaD, além da entrada de recém-formados no mercado com salários iniciais menores.
Mesmo com a redução na média salarial, o diploma universitário ainda representa vantagem financeira no mercado de trabalho. Segundo os dados do IBGE, trabalhadores com ensino superior completo recebem, em média, 163% a mais do que profissionais que possuem apenas o ensino médio completo.
O levantamento também reforça mudanças no perfil do mercado de trabalho brasileiro ao longo dos últimos anos, com maior presença de profissionais graduados em diferentes setores da economia.