Os dados apontam que atualmente cerca de 25% dos trabalhadores brasileiros possuem diploma de ensino superior. O crescimento acompanha a ampliação do acesso às universidades e o avanço dos cursos de ensino a distância no país.

O número de trabalhadores com ensino superior completo mais que dobrou no Brasil nos últimos 13 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2012, o país registrava 12,6 milhões de profissionais graduados. Em 2025, esse número chegou a 25,5 milhões.

Apesar do aumento no número de profissionais formados, a renda média dos trabalhadores com graduação ainda permanece abaixo do maior patamar registrado na última década. Em 2025, o rendimento médio da categoria ficou em R$ 6.947 por mês.

O valor representa uma queda de 13,4% em comparação ao registrado em 2014, quando a renda média dos profissionais com ensino superior alcançou R$ 8.023, considerando a correção pela inflação.

Economistas apontam que o aumento na oferta de mão de obra qualificada contribui para a redução da diferença salarial entre profissionais graduados e trabalhadores com menor escolaridade. Outro fator citado é o crescimento dos cursos EaD, além da entrada de recém-formados no mercado com salários iniciais menores.