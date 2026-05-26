Os concursos públicos e processos seletivos abertos no Brasil somam mais de 3 mil vagas nesta semana, com oportunidades em áreas como saúde, educação, segurança pública, administração, engenharia, tecnologia e setor militar. Os salários podem chegar a R$ 12 mil, dependendo do cargo e do órgão contratante.

As seleções contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de vagas com cadastro reserva e oportunidades previstas para os próximos meses em órgãos federais de grande procura, como INSS, IBGE, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Salários passam de R$ 10 mil em alguns editais

Entre os maiores salários disponíveis atualmente estão os oferecidos pela Prefeitura de Santa Filomena (PE), com remuneração de até R$ 12 mil para cargos na área da saúde. Outro destaque é o concurso da NAV Brasil, com salários que chegam a R$ 10.868,68 para funções técnicas e administrativas.