26 de maio de 2026
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OPORTUNIDADES

Concursos: mais de 3.000 vagas com salários de até R$12 mil

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Os concursos públicos e processos seletivos abertos no Brasil somam mais de 3 mil vagas nesta semana.
Os concursos públicos e processos seletivos abertos no Brasil somam mais de 3 mil vagas nesta semana.

Os concursos públicos e processos seletivos abertos no Brasil somam mais de 3 mil vagas nesta semana, com oportunidades em áreas como saúde, educação, segurança pública, administração, engenharia, tecnologia e setor militar. Os salários podem chegar a R$ 12 mil, dependendo do cargo e do órgão contratante.

As seleções contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de vagas com cadastro reserva e oportunidades previstas para os próximos meses em órgãos federais de grande procura, como INSS, IBGE, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Salários passam de R$ 10 mil em alguns editais

Entre os maiores salários disponíveis atualmente estão os oferecidos pela Prefeitura de Santa Filomena (PE), com remuneração de até R$ 12 mil para cargos na área da saúde. Outro destaque é o concurso da NAV Brasil, com salários que chegam a R$ 10.868,68 para funções técnicas e administrativas.

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo também abriu 710 vagas com salários superiores a R$ 10 mil para algumas funções, além de benefícios.

Concursos nacionais concentram centenas de vagas

Entre os principais editais nacionais abertos estão:

NAV Brasil

  • 858 vagas
  • Salários de R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68
  • Cargos para níveis médio, técnico e superior
  • Inscrições até 28 de maio
  • Inscrição: neste link

EsPCEx

  • 440 vagas
  • Formação de oficiais do Exército
  • Nível médio
  • Inscrições até 29 de maio
  • Inscrição: neste link

CFO do Exército

  • 227 vagas
  • Áreas da saúde, capelania e quadro complementar
  • Nível superior
  • Inscrições até 12 de junho
  • Inscrição: neste link

Marinha do Brasil

  • 10 vagas
  • Área técnica em eletroeletrônica e mecânica
  • Inscrições até 12 de junho
  • Pernambuco lidera número de seleções abertas
  • Inscrição: neste link

O estado de Pernambuco concentra diversas oportunidades em prefeituras, universidades e órgãos públicos.

Entre os destaques estão:

  • Prefeitura de Santa Filomena: 209 vagas e salários de até R$ 12 mil
  • Prefeitura de Cedro: 142 vagas
  • Prefeitura de Belo Jardim: 181 vagas
  • Prefeitura de Abreu e Lima: 228 vagas
  • AESGA e CESVASF com vagas para professores

Há oportunidades para médicos, professores, enfermeiros, técnicos, auxiliares administrativos, agentes de saúde, psicólogos, vigias, merendeiras e assistentes sociais.

VEJA MAIS:

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São Paulo abre mais de 700 vagas

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo anunciou 710 vagas para cargos administrativos, jurídicos e fiscais.

As remunerações variam entre R$ 4.275,60 e R$ 10.600,01, além de benefícios.

As inscrições seguem até 6 de julho.

Outros órgãos também devem abrir concursos

Além dos editais já publicados, diversos concursos aguardados devem abrir inscrições nos próximos meses. Entre eles:

  • INSS
  • IBGE
  • Petrobras
  • ABIN
  • Receita Federal
  • Polícia Rodoviária Federal
  • Anvisa
  • Aeronáutica
  • Polícias Civil e Militar de Pernambuco

Veja como participar

Os candidatos devem conferir atentamente os requisitos de escolaridade, experiência e taxas de inscrição de cada concurso. Os editais completos estão disponíveis nos sites oficiais das bancas organizadoras e órgãos responsáveis.

Os prazos variam entre maio e julho, e algumas seleções podem encerrar as inscrições antes do previsto.

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