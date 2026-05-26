Os concursos públicos e processos seletivos abertos no Brasil somam mais de 3 mil vagas nesta semana, com oportunidades em áreas como saúde, educação, segurança pública, administração, engenharia, tecnologia e setor militar. Os salários podem chegar a R$ 12 mil, dependendo do cargo e do órgão contratante.
As seleções contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de vagas com cadastro reserva e oportunidades previstas para os próximos meses em órgãos federais de grande procura, como INSS, IBGE, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal.
Salários passam de R$ 10 mil em alguns editais
Entre os maiores salários disponíveis atualmente estão os oferecidos pela Prefeitura de Santa Filomena (PE), com remuneração de até R$ 12 mil para cargos na área da saúde. Outro destaque é o concurso da NAV Brasil, com salários que chegam a R$ 10.868,68 para funções técnicas e administrativas.
O Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo também abriu 710 vagas com salários superiores a R$ 10 mil para algumas funções, além de benefícios.
Concursos nacionais concentram centenas de vagas
Entre os principais editais nacionais abertos estão:
NAV Brasil
- 858 vagas
- Salários de R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68
- Cargos para níveis médio, técnico e superior
- Inscrições até 28 de maio
- Inscrição: neste link
EsPCEx
- 440 vagas
- Formação de oficiais do Exército
- Nível médio
- Inscrições até 29 de maio
- Inscrição: neste link
CFO do Exército
- 227 vagas
- Áreas da saúde, capelania e quadro complementar
- Nível superior
- Inscrições até 12 de junho
- Inscrição: neste link
Marinha do Brasil
- 10 vagas
- Área técnica em eletroeletrônica e mecânica
- Inscrições até 12 de junho
- Pernambuco lidera número de seleções abertas
- Inscrição: neste link
O estado de Pernambuco concentra diversas oportunidades em prefeituras, universidades e órgãos públicos.
Entre os destaques estão:
- Prefeitura de Santa Filomena: 209 vagas e salários de até R$ 12 mil
- Prefeitura de Cedro: 142 vagas
- Prefeitura de Belo Jardim: 181 vagas
- Prefeitura de Abreu e Lima: 228 vagas
- AESGA e CESVASF com vagas para professores
Há oportunidades para médicos, professores, enfermeiros, técnicos, auxiliares administrativos, agentes de saúde, psicólogos, vigias, merendeiras e assistentes sociais.
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São Paulo abre mais de 700 vagas
O Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo anunciou 710 vagas para cargos administrativos, jurídicos e fiscais.
As remunerações variam entre R$ 4.275,60 e R$ 10.600,01, além de benefícios.
As inscrições seguem até 6 de julho.
Outros órgãos também devem abrir concursos
Além dos editais já publicados, diversos concursos aguardados devem abrir inscrições nos próximos meses. Entre eles:
- INSS
- IBGE
- Petrobras
- ABIN
- Receita Federal
- Polícia Rodoviária Federal
- Anvisa
- Aeronáutica
- Polícias Civil e Militar de Pernambuco
Veja como participar
Os candidatos devem conferir atentamente os requisitos de escolaridade, experiência e taxas de inscrição de cada concurso. Os editais completos estão disponíveis nos sites oficiais das bancas organizadoras e órgãos responsáveis.
Os prazos variam entre maio e julho, e algumas seleções podem encerrar as inscrições antes do previsto.