A morte repentina do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, provocou forte comoção nas redes sociais e reacendeu o debate sobre os riscos cardíacos ligados ao uso de anabolizantes. O jovem foi encontrado morto em seu apartamento, na Zona Leste de São Paulo, e o atestado de óbito apontou cardiomiopatia hipertrófica como causa da morte súbita.
A doença afeta diretamente o músculo do coração, tornando-o mais espesso e rígido, o que dificulta o bombeamento de sangue. Especialistas alertam que o quadro pode ser agravado pelo uso de hormônios e anabolizantes — substâncias que o próprio influenciador admitia utilizar em suas redes sociais.
O que causou a morte de Gabriel Ganley?
Segundo o atestado de óbito, Gabriel sofreu uma morte súbita provocada por cardiomiopatia hipertrófica, condição cardíaca que pode permanecer silenciosa durante anos. O problema faz com que o músculo cardíaco aumente de espessura, dificultando o funcionamento adequado do coração.
A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso ainda é investigado e que exames complementares do Instituto Médico Legal (IML) devem esclarecer detalhes da morte.
Durante a perícia realizada no apartamento do atleta, policiais apreenderam diversos medicamentos e substâncias que podem estar relacionados ao uso de anabolizantes.
Corpo foi encontrado após desaparecimento
Gabriel foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no bairro da Mooca, após amigos e familiares passarem dias sem conseguir contato com ele.
De acordo com o boletim de ocorrência, um amigo decidiu ir até o imóvel após receber mensagens da família preocupada com o desaparecimento do jovem desde quinta-feira. Funcionários do condomínio informaram que ele estava dentro do apartamento, mas não respondia aos chamados.
Com ajuda de funcionários do prédio, a porta foi arrombada. O fisiculturista foi encontrado caído na cozinha, já sem vida.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente, e o caso acabou registrado inicialmente como morte suspeita no 42º Distrito Policial.
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Influenciador admitia uso de hormônios
Nas redes sociais, Gabriel acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube. Ele ficou conhecido por conteúdos sobre musculação, alimentação, disciplina e rotina fitness.
No início da carreira, o atleta defendia o fisiculturismo natural e participava de competições sem uso de anabolizantes. Porém, no último ano, passou a falar abertamente sobre utilização de hormônios e mudanças em sua preparação física.
A morte do jovem gerou uma onda de homenagens de fãs, atletas e influenciadores ligados ao universo fitness.
Patrocinadora lamentou a morte
Em nota, a Integralmédica, empresa que patrocinava Gabriel, lamentou a perda e destacou que o influenciador “inspirava milhares de jovens” com seus conteúdos sobre treino, foco e disciplina.
Além da atuação no fisiculturismo, Gabriel também teve destaque em competições de Pokémon TCG, chegando a disputar torneios internacionais nos Estados Unidos.
Cardiomiopatia hipertrófica pode ser silenciosa
A cardiomiopatia hipertrófica é considerada uma doença cardíaca genética em muitos casos e pode não apresentar sintomas aparentes. Entre os sinais mais comuns estão:
- falta de ar
- dores no peito
- desmaios
- palpitações
- cansaço extremo
Em atletas e praticantes intensos de musculação, o acompanhamento médico regular é considerado essencial, principalmente quando há uso de hormônios ou anabolizantes.