A morte repentina do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, provocou forte comoção nas redes sociais e reacendeu o debate sobre os riscos cardíacos ligados ao uso de anabolizantes. O jovem foi encontrado morto em seu apartamento, na Zona Leste de São Paulo, e o atestado de óbito apontou cardiomiopatia hipertrófica como causa da morte súbita.

A doença afeta diretamente o músculo do coração, tornando-o mais espesso e rígido, o que dificulta o bombeamento de sangue. Especialistas alertam que o quadro pode ser agravado pelo uso de hormônios e anabolizantes — substâncias que o próprio influenciador admitia utilizar em suas redes sociais.

O que causou a morte de Gabriel Ganley?

Segundo o atestado de óbito, Gabriel sofreu uma morte súbita provocada por cardiomiopatia hipertrófica, condição cardíaca que pode permanecer silenciosa durante anos. O problema faz com que o músculo cardíaco aumente de espessura, dificultando o funcionamento adequado do coração.