Não deu tempo nem de ligar a moto. Um homem foi preso na tarde deste sábado (24) na rua Ipiranga, no centro, quando tentava furtar duas motocicletas usando uma “micha”.

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Quem viu foi uma policial civil aposentada. Ela percebeu o sujeito mexendo nas motos com um objeto metálico pra fazer ligação direta e acionou a PM. Equipes da 4ª Companhia do 10º BPM/I chegaram com apoio do Comando Força Patrulha e abordaram o suspeito na hora.