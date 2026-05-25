Não deu tempo nem de ligar a moto. Um homem foi preso na tarde deste sábado (24) na rua Ipiranga, no centro, quando tentava furtar duas motocicletas usando uma “micha”.
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Quem viu foi uma policial civil aposentada. Ela percebeu o sujeito mexendo nas motos com um objeto metálico pra fazer ligação direta e acionou a PM. Equipes da 4ª Companhia do 10º BPM/I chegaram com apoio do Comando Força Patrulha e abordaram o suspeito na hora.
Na revista, acharam um capacete, três celulares e a “micha”, ferramenta usada pra estourar ignição. Questionado, ele admitiu: estava ali para levar uma das motos.
Com flagrante e testemunha, foi levado ao Plantão Policial e o delegado confirmou a prisão por tentativa de furto qualificado.
Os celulares e a chave foram apreendidos e o homem ficou preso à disposição da Justiça.