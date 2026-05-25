25 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM CANA

Ladrão de motos com 'micha' cai na Ipiranga em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
O homem foi preso e encaminhado ao Distrito Policial
O homem foi preso e encaminhado ao Distrito Policial

  Não deu tempo nem de ligar a moto. Um homem foi preso na tarde deste sábado (24) na rua Ipiranga, no centro, quando tentava furtar duas motocicletas usando uma “micha”.

LEIA MAIS

 Quem viu foi uma policial civil aposentada. Ela percebeu o sujeito mexendo nas motos com um objeto metálico pra fazer ligação direta e acionou a PM. Equipes da 4ª Companhia do 10º BPM/I chegaram com apoio do Comando Força Patrulha e abordaram o suspeito na hora.

 Na revista, acharam um capacete, três celulares e a “micha”, ferramenta usada pra estourar ignição. Questionado, ele admitiu: estava ali para levar uma das motos.

 Com flagrante e testemunha, foi levado ao Plantão Policial e o delegado confirmou a prisão por tentativa de furto qualificado.

Os celulares e a chave foram apreendidos e o homem ficou preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários