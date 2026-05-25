Imagine caminhar por um dos campus mais bonitos do país e, ao mesmo tempo, descobrir os segredos da biodiversidade, interagir com tecnologias de ponta do agronegócio e curtir boa música ao vivo. Essa é a atmosfera envolvente que vai tomar conta de Piracicaba nesta semana. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a 5ª edição do EsalqShow. O evento gratuito abre os portões das 9h às 17h para conectar a ciência produzida nos laboratórios diretamente com o cotidiano de famílias, estudantes e produtores rurais.
A iniciativa integra a programação oficial das comemorações de 125 anos da Esalq. O objetivo principal é transformar o tradicional campus Luiz de Queiroz em um ambiente dinâmico e totalmente aberto à comunidade. Será uma oportunidade única para conhecer de perto as soluções criadas pela universidade para mitigar os principais desafios sociais, ambientais e tecnológicos enfrentados pelo setor produtivo.
Para organização adequada da recepção dos grupos escolares, as inscrições foram encerradas na última quinta-feira (21). Caso alguma escola tenha interesse em participar, há disponibilidade somente em alguns horários no sábado dia 30 de maio. Para tanto, é necessário encaminhar a solicitação da visita até esta quarta-feira (27) para o e-mail esalqshow@usp.br (informar dados da escola e da turma, professor responsável, e-mail e celular). Para outros interessados em participar do evento, inscrições disponíveis no site oficial.
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Inovação na prática e caminhos para o futuro
Os visitantes encontrarão um verdadeiro parque de experiências interativas dividido em três grandes áreas concentradas de exposição pelo campus da USP. No espaço dedicado aos Projetos Especiais, o público poderá ver de perto a importância dos polinizadores no projeto “Insetos na Esalq”, focado no controle de pragas e meio ambiente, ou desmistificar a genética de forma simples na iniciativa “Bio na Rua”. Além disso, as tendas de Vivências Ambientais trarão dinâmicas voltadas à agroecologia, compostagem e interação animal.
Para os jovens que pensam no futuro profissional, o evento funciona como uma vitrine de carreiras repleta de conexões e networking. Diversas salas e estandes apresentarão detalhes dos cursos de graduação — que vão de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal a Ciências dos Alimentos, Gestão Ambiental e Administração. Grupos de extensão e centros de pesquisa também mostrarão projetos inovadores focados em clima, manejo de pesca e preservação.
Sons do interior e experiências exclusivas
A programação vai muito além dos estudos e ganha ritmo com diversas atrações culturais, apresentações musicais e danças folclóricas. Um dos destaques artísticos da sexta-feira será a apresentação de Giovanna Fischer, que encantou o público no concurso de música Autoral da Esalq no ano passado. Ela sobe ao palco às 12h, para apresentar seu novo trabalho em um Duo de Country e Folk.
Para completar a jornada e garantir o conforto de quem vai passar o dia no campus, o evento contará com uma área gastronômica recheada de food trucks e tendas variadas de alimentação. Quem busca uma experiência exclusiva também poderá participar de uma visita guiada à histórica destilaria da Esalq, que acontecerá na sexta-feira com vagas limitadas e duração aproximada de uma hora, encerrando com chave de ouro a imersão na universidade.