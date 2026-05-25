Imagine caminhar por um dos campus mais bonitos do país e, ao mesmo tempo, descobrir os segredos da biodiversidade, interagir com tecnologias de ponta do agronegócio e curtir boa música ao vivo. Essa é a atmosfera envolvente que vai tomar conta de Piracicaba nesta semana. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a 5ª edição do EsalqShow. O evento gratuito abre os portões das 9h às 17h para conectar a ciência produzida nos laboratórios diretamente com o cotidiano de famílias, estudantes e produtores rurais.

A iniciativa integra a programação oficial das comemorações de 125 anos da Esalq. O objetivo principal é transformar o tradicional campus Luiz de Queiroz em um ambiente dinâmico e totalmente aberto à comunidade. Será uma oportunidade única para conhecer de perto as soluções criadas pela universidade para mitigar os principais desafios sociais, ambientais e tecnológicos enfrentados pelo setor produtivo.

Para organização adequada da recepção dos grupos escolares, as inscrições foram encerradas na última quinta-feira (21). Caso alguma escola tenha interesse em participar, há disponibilidade somente em alguns horários no sábado dia 30 de maio. Para tanto, é necessário encaminhar a solicitação da visita até esta quarta-feira (27) para o e-mail esalqshow@usp.br (informar dados da escola e da turma, professor responsável, e-mail e celular). Para outros interessados em participar do evento, inscrições disponíveis no site oficial.