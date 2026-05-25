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CIÊNCIA E CULTURA

EsalqShow começa nesta sexta (29) com shows e feira de profissões

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
A iniciativa integra a programação oficial das comemorações de 125 anos da Esalq.
A iniciativa integra a programação oficial das comemorações de 125 anos da Esalq.

Imagine caminhar por um dos campus mais bonitos do país e, ao mesmo tempo, descobrir os segredos da biodiversidade, interagir com tecnologias de ponta do agronegócio e curtir boa música ao vivo. Essa é a atmosfera envolvente que vai tomar conta de Piracicaba nesta semana. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a 5ª edição do EsalqShow. O evento gratuito abre os portões das 9h às 17h para conectar a ciência produzida nos laboratórios diretamente com o cotidiano de famílias, estudantes e produtores rurais.

A iniciativa integra a programação oficial das comemorações de 125 anos da Esalq. O objetivo principal é transformar o tradicional campus Luiz de Queiroz em um ambiente dinâmico e totalmente aberto à comunidade. Será uma oportunidade única para conhecer de perto as soluções criadas pela universidade para mitigar os principais desafios sociais, ambientais e tecnológicos enfrentados pelo setor produtivo.

Para organização adequada da recepção dos grupos escolares, as inscrições foram encerradas na última quinta-feira (21). Caso alguma escola tenha interesse em participar, há disponibilidade somente em alguns horários no sábado dia 30 de maio. Para tanto, é necessário encaminhar a solicitação da visita até esta quarta-feira (27) para o e-mail esalqshow@usp.br (informar dados da escola e da turma, professor responsável, e-mail e celular). Para outros interessados em participar do evento, inscrições disponíveis no site oficial.

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Inovação na prática e caminhos para o futuro

Os visitantes encontrarão um verdadeiro parque de experiências interativas dividido em três grandes áreas concentradas de exposição pelo campus da USP. No espaço dedicado aos Projetos Especiais, o público poderá ver de perto a importância dos polinizadores no projeto “Insetos na Esalq”, focado no controle de pragas e meio ambiente, ou desmistificar a genética de forma simples na iniciativa “Bio na Rua”. Além disso, as tendas de Vivências Ambientais trarão dinâmicas voltadas à agroecologia, compostagem e interação animal.

Para os jovens que pensam no futuro profissional, o evento funciona como uma vitrine de carreiras repleta de conexões e networking. Diversas salas e estandes apresentarão detalhes dos cursos de graduação — que vão de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal a Ciências dos Alimentos, Gestão Ambiental e Administração. Grupos de extensão e centros de pesquisa também mostrarão projetos inovadores focados em clima, manejo de pesca e preservação.

Sons do interior e experiências exclusivas

A programação vai muito além dos estudos e ganha ritmo com diversas atrações culturais, apresentações musicais e danças folclóricas. Um dos destaques artísticos da sexta-feira será a apresentação de Giovanna Fischer, que encantou o público no concurso de música Autoral da Esalq no ano passado. Ela sobe ao palco às 12h, para apresentar seu novo trabalho em um Duo de Country e Folk.

Para completar a jornada e garantir o conforto de quem vai passar o dia no campus, o evento contará com uma área gastronômica recheada de food trucks e tendas variadas de alimentação. Quem busca uma experiência exclusiva também poderá participar de uma visita guiada à histórica destilaria da Esalq, que acontecerá na sexta-feira com vagas limitadas e duração aproximada de uma hora, encerrando com chave de ouro a imersão na universidade.

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