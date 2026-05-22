Os itens colecionáveis serão distribuídos em uma promoção que promete movimentar fãs da bebida e do esporte. A cada pack com 12 unidades adquirido, o consumidor poderá resgatar uma das versões exclusivas das bolas, que chegam com visual vintage e diferentes combinações de cores.

A menos de um ano da Copa do Mundo de 2026, a Brahma decidiu entrar no clima do torneio com uma campanha que mira diretamente a paixão nacional pelo futebol. A marca apresentou, durante a APAS Show 2026, uma coleção de bolas retrô inspiradas nos títulos mundiais conquistados pelo Brasil em 1958, 1962 e 1970.

A ação surge em um momento estratégico, aproveitando o aquecimento para o Mundial de 2026 e o aumento do interesse dos brasileiros pelo torneio após os primeiros movimentos da seleção. A proposta da Brahma conecta memória afetiva e futebol, apostando em referências que marcaram gerações de torcedores.

Os modelos trazem detalhes inspirados nas décadas das conquistas brasileiras, alternando tons de amarelo, verde, azul e branco, além da identidade visual da marca aplicada em layouts variados. A ideia é estimular o público a completar a coleção.

Colecionismo e nostalgia como aposta

A campanha ainda não teve todas as regras divulgadas, mas a Brahma confirmou que a promoção estará disponível pelo Zé Delivery e em redes varejistas parceiras em todo o país. As informações completas sobre a mecânica de resgate devem ser anunciadas nas próximas semanas nas redes oficiais da marca.