22 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO EM PIRACICABA

Gari tem a mão ferida por objeto com pregos colocado no lixo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Deh Silva Gari
A mão do gari ficou ferida pelos pregos.
A mão do gari ficou ferida pelos pregos.

  A mão que limpa a cidade sangrou. E o grito veio logo depois. Um gari de Piracicaba gravou nesta quinta-feira (21), um vídeo de revolta após ver o colega de trabalho ter a mão perfurada por pregos escondidos em um objeto jogado no lixo.

LEIA MAIS

 O acidente aconteceu durante o serviço de limpeza. O trabalhador foi recolher o lixo, daqueles que o povo larga na calçada. Só que dentro, a armadilha: um objeto cheio de pregos. Resultado? Mão rasgada, sangue no chão e mais um dia de risco no exercício da função.

 No vídeo que viralizou, o colega que filmava não segurou a indignação e desabafou. Falou o que todo gari engole calado: o medo diário de colocar a mão no lixo e sair ferido. De enfrentar vidros, pregos, seringas, vergalhões, tudo sem saber o que vem no próximo saco.

 Jogar material cortante e perfurante na rua sem proteção é botar a vida do trabalhador na roleta-russa. É o gari que se fura, é a criança que cai em cima, é o cachorro que pisa. O lixo mal descartado vira arma.

 O caso explodiu nas redes e acendeu o alerta:

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários