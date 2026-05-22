A mão que limpa a cidade sangrou. E o grito veio logo depois. Um gari de Piracicaba gravou nesta quinta-feira (21), um vídeo de revolta após ver o colega de trabalho ter a mão perfurada por pregos escondidos em um objeto jogado no lixo.
LEIA MAIS
- Mulher morre atropelada por caminhão em rodovia na região de Piracicaba
- VÍDEO: Homem morre após caminhão cair dentro de vala em estrada de Piracicaba
O acidente aconteceu durante o serviço de limpeza. O trabalhador foi recolher o lixo, daqueles que o povo larga na calçada. Só que dentro, a armadilha: um objeto cheio de pregos. Resultado? Mão rasgada, sangue no chão e mais um dia de risco no exercício da função.
No vídeo que viralizou, o colega que filmava não segurou a indignação e desabafou. Falou o que todo gari engole calado: o medo diário de colocar a mão no lixo e sair ferido. De enfrentar vidros, pregos, seringas, vergalhões, tudo sem saber o que vem no próximo saco.
Jogar material cortante e perfurante na rua sem proteção é botar a vida do trabalhador na roleta-russa. É o gari que se fura, é a criança que cai em cima, é o cachorro que pisa. O lixo mal descartado vira arma.
O caso explodiu nas redes e acendeu o alerta: