A mão que limpa a cidade sangrou. E o grito veio logo depois. Um gari de Piracicaba gravou nesta quinta-feira (21), um vídeo de revolta após ver o colega de trabalho ter a mão perfurada por pregos escondidos em um objeto jogado no lixo.

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O acidente aconteceu durante o serviço de limpeza. O trabalhador foi recolher o lixo, daqueles que o povo larga na calçada. Só que dentro, a armadilha: um objeto cheio de pregos. Resultado? Mão rasgada, sangue no chão e mais um dia de risco no exercício da função.