Moradores do bairro Cruz Caiada, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas na rua Altinópolis devido à presença de buracos ao longo da via.
Segundo os relatos, os buracos surgiram com o passar do tempo e têm dificultado o fluxo de veículos no local. Motoristas afirmam que precisam reduzir a velocidade ou desviar dos pontos danificados para seguir pela rua, o que acaba causando lentidão e aumentando o risco de acidentes.
Saiba mais:
De acordo com os moradores, em alguns trechos da rua os danos no asfalto ocupam parte significativa da via, obrigando motoristas a invadirem o sentido contrário em determinados momentos para evitar os buracos. A situação também tem causado preocupação durante períodos de chuva, quando os pontos danificados acabam ficando encobertos pela água.
Os moradores relataram ainda que pedidos de reparo já foram registrados por meio do serviço 156 da Prefeitura de Piracicaba. Apesar das solicitações, eles afirmam que até o momento não receberam retorno sobre uma possível manutenção no local.
Quem mora na região disse que o problema vem sendo registrado há algum tempo e que a situação tem piorado com o aumento do fluxo de veículos pela via. Segundo os relatos, motociclistas e motoristas têm sido os mais afetados pelas condições da rua.
Os moradores cobram providências para a recuperação do asfalto e pedem que o trecho receba manutenção para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para quem utiliza a rua Altinópolis diariamente.
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O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a rua já está inserida na programação de tapa-buraco e o serviço deve ser executado na próxima semana, a depender das condições climáticas."