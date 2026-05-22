Quem mora na região disse que o problema vem sendo registrado há algum tempo e que a situação tem piorado com o aumento do fluxo de veículos pela via. Segundo os relatos, motociclistas e motoristas têm sido os mais afetados pelas condições da rua.

Os moradores cobram providências para a recuperação do asfalto e pedem que o trecho receba manutenção para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para quem utiliza a rua Altinópolis diariamente.

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O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a rua já está inserida na programação de tapa-buraco e o serviço deve ser executado na próxima semana, a depender das condições climáticas."