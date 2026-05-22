Uma velha corrente que circula nas redes sociais desde 2022 voltou a ganhar força em 2026 durante a queda das temperaturas em diversas regiões do Brasil. A mensagem afirma que o fenômeno conhecido como “afélio” seria responsável por um frio intenso até agosto, além de provocar aumento de doenças respiratórias. Especialistas, porém, reforçam que a informação é falsa.
O texto viral afirma que a Terra ficaria “66% mais distante do Sol” e, por isso, haveria uma onda de frio mais forte do que o normal. A publicação também utiliza tom alarmista para incentivar o compartilhamento da mensagem em grupos e aplicativos.
O que é o afélio?
O afélio é um fenômeno astronômico real e acontece todos os anos. Ele marca o momento em que a Terra atinge o ponto mais distante do Sol durante sua órbita. Em 2026, o fenômeno está previsto para ocorrer no início de julho.
Apesar disso, cientistas explicam que a diferença de distância entre a Terra e o Sol é pequena demais para provocar mudanças bruscas nas temperaturas do planeta.
Segundo especialistas, a órbita terrestre é levemente oval, e não totalmente circular. Por isso, ao longo do ano, a distância entre a Terra e o Sol varia naturalmente entre aproximadamente 147,5 milhões e 152,6 milhões de quilômetros.
Frio no Brasil não tem relação com o fenômeno
Pesquisadores e plataformas de checagem reforçam que o frio registrado em maio e durante o inverno brasileiro está relacionado à atuação de massas de ar polar e às condições atmosféricas típicas da estação — e não ao afélio.
Outro ponto destacado pelos especialistas é que, se a distância da Terra em relação ao Sol realmente fosse responsável pelo frio intenso, o planeta inteiro deveria registrar baixas temperaturas ao mesmo tempo. Porém, enquanto o hemisfério sul enfrenta o inverno, países do hemisfério norte vivem o verão no mesmo período.
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Corrente usa medo para viralizar
A mensagem falsa também tenta relacionar o afélio ao aumento de doenças respiratórias, recomendando vitaminas e cuidados especiais como se fossem consequências diretas do fenômeno astronômico.
Especialistas afirmam que o frio realmente pode favorecer a circulação de vírus respiratórios, mas isso ocorre por fatores climáticos e comportamentais típicos do inverno, e não pela distância da Terra em relação ao Sol.
Fake news reaparece todos os anos
A falsa corrente sobre o afélio reaparece praticamente todos os anos durante períodos de queda de temperatura e já foi desmentida diversas vezes por especialistas em astronomia e meteorologia.
A recomendação é sempre verificar informações em fontes confiáveis antes de compartilhar mensagens alarmistas nas redes sociais e aplicativos de conversa.