Uma velha corrente que circula nas redes sociais desde 2022 voltou a ganhar força em 2026 durante a queda das temperaturas em diversas regiões do Brasil. A mensagem afirma que o fenômeno conhecido como “afélio” seria responsável por um frio intenso até agosto, além de provocar aumento de doenças respiratórias. Especialistas, porém, reforçam que a informação é falsa.

O texto viral afirma que a Terra ficaria “66% mais distante do Sol” e, por isso, haveria uma onda de frio mais forte do que o normal. A publicação também utiliza tom alarmista para incentivar o compartilhamento da mensagem em grupos e aplicativos.

O que é o afélio?

O afélio é um fenômeno astronômico real e acontece todos os anos. Ele marca o momento em que a Terra atinge o ponto mais distante do Sol durante sua órbita. Em 2026, o fenômeno está previsto para ocorrer no início de julho.