As obras de revitalização dos centros comunitários e sociais de Piracicaba seguem avançando e já movimentam diferentes regiões da cidade. Na manhã desta quinta-feira (21), o prefeito Helinho Zanatta acompanhou de perto o andamento das reformas em cinco unidades mantidas pela Prefeitura, em um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 3,7 milhões.
A ação contempla 20 espaços públicos utilizados para atividades culturais, esportivas, sociais e de convivência comunitária. Segundo a administração municipal, a proposta é recuperar estruturas que enfrentavam problemas há anos e ampliar o uso desses locais pela população.
Durante a vistoria, Helinho esteve acompanhado dos secretários municipais Paulo Nardino, da pasta de Cidadania e Parcerias, e Luciano Celêncio, responsável por Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. Também participaram técnicos da empresa responsável pelo acompanhamento das intervenções e o vereador Fabio Silva.
Foram visitados o Centro Comunitário Jardim Primavera, Centro Comunitário Santa Teresinha, Centro Social Boa Esperança, Centro Comunitário Parque Piracicaba e o Centro Social Algodoal.
Obras incluem acessibilidade e melhorias estruturais
As reformas incluem pintura interna e externa, revisão das instalações hidráulicas e elétricas, adequações de acessibilidade, troca de revestimentos, recuperação de banheiros e eliminação de infiltrações. Os espaços também recebem melhorias em cobertura, forros e estruturas comprometidas pelo tempo.
De acordo com a Secretaria de Obras, os cinco locais vistoriados nesta semana devem ter as intervenções concluídas em cerca de um mês.
“Estamos realizando melhorias completas para garantir mais segurança, conforto e qualidade no atendimento à população”, destacou o secretário Luciano Celêncio.
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Prefeitura amplia revitalização nos bairros
Além das unidades visitadas, outros centros comunitários também passam por obras em bairros como Nova América, Monte Alegre, Sol Nascente, Piracicamirim, Vila Cristina, Santa Rosa, Tatuapé II, Novo Horizonte e Parque Orlanda.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a recuperação dos espaços busca fortalecer o convívio social e ampliar oportunidades para a população.
“Estamos devolvendo esses locais para os moradores com estrutura adequada para receber atividades sociais, culturais, esportivas e de qualificação profissional”, afirmou.
Uso dos espaços também foi regularizado
A Prefeitura informou ainda que, paralelamente às obras, iniciou um processo de regularização dos centros comunitários por meio de permissões de uso para associações sem fins lucrativos. A medida pretende organizar a utilização dos espaços e incentivar novos projetos sociais nos bairros.
O secretário Paulo Nardino afirmou que a meta é transformar os centros em pontos de referência para a comunidade, com mais participação popular e oferta de atividades gratuitas.