As obras de revitalização dos centros comunitários e sociais de Piracicaba seguem avançando e já movimentam diferentes regiões da cidade. Na manhã desta quinta-feira (21), o prefeito Helinho Zanatta acompanhou de perto o andamento das reformas em cinco unidades mantidas pela Prefeitura, em um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 3,7 milhões.

A ação contempla 20 espaços públicos utilizados para atividades culturais, esportivas, sociais e de convivência comunitária. Segundo a administração municipal, a proposta é recuperar estruturas que enfrentavam problemas há anos e ampliar o uso desses locais pela população.

Durante a vistoria, Helinho esteve acompanhado dos secretários municipais Paulo Nardino, da pasta de Cidadania e Parcerias, e Luciano Celêncio, responsável por Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. Também participaram técnicos da empresa responsável pelo acompanhamento das intervenções e o vereador Fabio Silva.