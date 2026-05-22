A Receita Federal abre nesta sexta-feira (22), às 10h, a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Considerado o maior já pago na história do país, o lote vai liberar cerca de R$ 16 bilhões para mais de 8,7 milhões de contribuintes.
Os pagamentos começam no dia 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para envio da declaração do IR. O calendário reacende o alerta para quem ainda não declarou o imposto ou corre risco de cair na malha fina.
Maior lote da história acende corrida pela consulta
Segundo a Receita Federal, aproximadamente R$ 8,64 bilhões do valor total serão destinados aos grupos prioritários. Entre os beneficiados estão idosos, professores, pessoas com deficiência e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida com chave PIX.
Confira os grupos prioritários contemplados:
- 4,9 milhões de contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e PIX;
- 2,2 milhões de pessoas entre 60 e 79 anos;
- 1 milhão de contribuintes cuja principal renda vem do magistério;
- 256 mil idosos acima de 80 anos;
- 222 mil pessoas com deficiência ou doença grave.
Além do lote principal, a Receita também incluiu restituições residuais de anos anteriores.
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Como consultar a restituição do IR 2026
A consulta poderá ser feita diretamente no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”. O contribuinte deve acessar a opção “Consultar a Restituição” para verificar se foi incluído no lote.
Também é possível acompanhar a situação pelo aplicativo oficial da Receita Federal para celulares e tablets.
Caso exista alguma pendência, o sistema poderá indicar retenção em malha fina ou necessidade de retificação da declaração.
Malha fina preocupa contribuintes
Ao consultar a restituição, muitos brasileiros acabam descobrindo que tiveram a declaração retida pela Receita Federal. A chamada “malha fina” acontece quando existem divergências entre os dados informados e as informações recebidas pelo Fisco.
Entre os principais motivos estão:
- erro de digitação;
- omissão de rendimentos;
- informações divergentes de empresas;
- inconsistências em despesas médicas;
- dados incorretos de dependentes.
Quem identificar erro pode enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados e regularizar a situação.
Veja o calendário da restituição do IR 2026
Os pagamentos serão realizados em quatro lotes:
- 1º lote — 29 de maio;
- 2º lote — 30 de junho;
- 3º lote — 31 de julho;
- 4º lote — 28 de agosto.
Receita faz alerta sobre dados bancários
A Receita Federal informou que o pagamento só será realizado em conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados informados ou problema na conta, o crédito poderá ser rejeitado.
Nessas situações, o cidadão poderá solicitar o reagendamento diretamente pelo Banco do Brasil, pelo portal oficial ou pelas centrais telefônicas da instituição.
Quem precisa declarar o IR 2026?
Devem entregar a declaração os contribuintes que se enquadram em ao menos uma das seguintes situações:
- recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;
- teve receita rural superior a R$ 177.920;
- possuía bens acima de R$ 800 mil até dezembro de 2025;
- realizou operações na Bolsa de Valores;
- recebeu rendimentos do exterior;
- obteve ganho de capital na venda de bens;
- passou a morar no Brasil em 2025.
A Receita também exige declaração de contribuintes com trust no exterior, atualização de imóveis e operações financeiras internacionais.