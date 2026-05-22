A Receita Federal abre nesta sexta-feira (22), às 10h, a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Considerado o maior já pago na história do país, o lote vai liberar cerca de R$ 16 bilhões para mais de 8,7 milhões de contribuintes.

Os pagamentos começam no dia 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para envio da declaração do IR. O calendário reacende o alerta para quem ainda não declarou o imposto ou corre risco de cair na malha fina.

Maior lote da história acende corrida pela consulta

Segundo a Receita Federal, aproximadamente R$ 8,64 bilhões do valor total serão destinados aos grupos prioritários. Entre os beneficiados estão idosos, professores, pessoas com deficiência e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida com chave PIX.