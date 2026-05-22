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IR 2026

Lote de restituição será o maior da história; veja como consultar

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
Caso exista alguma pendência, o sistema poderá indicar retenção em malha fina ou necessidade de retificação da declaração.
Caso exista alguma pendência, o sistema poderá indicar retenção em malha fina ou necessidade de retificação da declaração.

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (22), às 10h, a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Considerado o maior já pago na história do país, o lote vai liberar cerca de R$ 16 bilhões para mais de 8,7 milhões de contribuintes.

Os pagamentos começam no dia 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para envio da declaração do IR. O calendário reacende o alerta para quem ainda não declarou o imposto ou corre risco de cair na malha fina.

Maior lote da história acende corrida pela consulta

Segundo a Receita Federal, aproximadamente R$ 8,64 bilhões do valor total serão destinados aos grupos prioritários. Entre os beneficiados estão idosos, professores, pessoas com deficiência e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida com chave PIX.

Confira os grupos prioritários contemplados:

  • 4,9 milhões de contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e PIX;
  • 2,2 milhões de pessoas entre 60 e 79 anos;
  • 1 milhão de contribuintes cuja principal renda vem do magistério;
  • 256 mil idosos acima de 80 anos;
  • 222 mil pessoas com deficiência ou doença grave.

Além do lote principal, a Receita também incluiu restituições residuais de anos anteriores.

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Como consultar a restituição do IR 2026

A consulta poderá ser feita diretamente no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”. O contribuinte deve acessar a opção “Consultar a Restituição” para verificar se foi incluído no lote.

Também é possível acompanhar a situação pelo aplicativo oficial da Receita Federal para celulares e tablets.

Caso exista alguma pendência, o sistema poderá indicar retenção em malha fina ou necessidade de retificação da declaração.

Malha fina preocupa contribuintes

Ao consultar a restituição, muitos brasileiros acabam descobrindo que tiveram a declaração retida pela Receita Federal. A chamada “malha fina” acontece quando existem divergências entre os dados informados e as informações recebidas pelo Fisco.

Entre os principais motivos estão:

  • erro de digitação;
  • omissão de rendimentos;
  • informações divergentes de empresas;
  • inconsistências em despesas médicas;
  • dados incorretos de dependentes.

Quem identificar erro pode enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados e regularizar a situação.

Veja o calendário da restituição do IR 2026

Os pagamentos serão realizados em quatro lotes:

  • 1º lote — 29 de maio;
  • 2º lote — 30 de junho;
  • 3º lote — 31 de julho;
  • 4º lote — 28 de agosto.

Receita faz alerta sobre dados bancários

A Receita Federal informou que o pagamento só será realizado em conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados informados ou problema na conta, o crédito poderá ser rejeitado.

Nessas situações, o cidadão poderá solicitar o reagendamento diretamente pelo Banco do Brasil, pelo portal oficial ou pelas centrais telefônicas da instituição.

Quem precisa declarar o IR 2026?

Devem entregar a declaração os contribuintes que se enquadram em ao menos uma das seguintes situações:

  • recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;
  • teve receita rural superior a R$ 177.920;
  • possuía bens acima de R$ 800 mil até dezembro de 2025;
  • realizou operações na Bolsa de Valores;
  • recebeu rendimentos do exterior;
  • obteve ganho de capital na venda de bens;
  • passou a morar no Brasil em 2025.

A Receita também exige declaração de contribuintes com trust no exterior, atualização de imóveis e operações financeiras internacionais.

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