O valor chamou atenção após sucessivos aumentos anunciados pela Caixa Econômica Federal nas últimas semanas. Inicialmente previsto em R$ 150 milhões, o prêmio passou para R$ 200 milhões e agora alcançou uma das maiores cifras da história dos concursos especiais da modalidade.

A corrida pelo prêmio milionário da Mega-Sena de 30 anos entrou nos últimos dias. Com estimativa de R$ 300 milhões, o concurso especial será sorteado neste domingo (24), às 11h, e promete movimentar lotéricas e apostas online em todo o país até o encerramento do prazo, às 22h deste sábado (23).

Os jogos podem ser registrados em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa, no portal oficial da Caixa ou via internet banking para clientes do banco. Desde o último domingo (17), todas as apostas da Mega-Sena passaram a valer exclusivamente para o concurso comemorativo.

A aposta simples custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível utilizar a “Surpresinha”, em que o sistema seleciona as dezenas automaticamente, além dos tradicionais bolões, opção bastante procurada entre grupos de amigos, famílias e colegas de trabalho.

Uma das novidades deste concurso é a ampliação do prazo para compra de bolões online, que poderão ser adquiridos até uma hora antes do sorteio.

Sorteio não acumula e aumenta expectativa