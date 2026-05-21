A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, realiza nos dias 29 e 30 de maio a 5ª edição do EsalqShow, evento gratuito que promete aproximar a universidade da população por meio de atividades culturais, experiências interativas, palestras, workshops e exposições ligadas ao ensino, pesquisa e extensão.
A iniciativa integra a programação oficial dos 125 anos da Esalq e vai transformar o campus Luiz de Queiroz em um espaço aberto para estudantes, famílias, profissionais e produtores rurais conhecerem de perto projetos desenvolvidos pela universidade e soluções voltadas aos desafios sociais, ambientais e do agronegócio.
As atividades acontecem das 9h às 17h, em três áreas concentradas de exposição espalhadas pelo campus da USP em Piracicaba.
Ciência, inovação e experiências interativas
Um dos destaques da programação será a área de Projetos Especiais, que contará com tendas temáticas e atividades práticas para o público. Entre elas está o projeto “Insetos na Esalq”, com experiências sobre polinizadores, controle de pragas e a importância dos insetos para o meio ambiente.
O “Bio na Rua” também integra a programação, levando atividades sobre biodiversidade, genética e preservação ambiental de forma acessível para crianças e adultos. Já o espaço de Vivências Ambientais terá ações voltadas à agroecologia, biodiversidade, água, compostagem e interação animal.
Os visitantes ainda poderão conhecer iniciativas da Casa do Produtor Rural, com conteúdos ligados às culturas agrícolas, além do Espaço John Deere, que apresenta tecnologias e práticas utilizadas pelos estudantes em atividades no campo.
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Universidade abre portas para carreiras e profissões
Outra área do EsalqShow será dedicada aos cursos de graduação da universidade. O público poderá conhecer informações sobre Administração, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental, Ciências Econômicas, Ciências dos Alimentos e Ciências Biológicas.
A programação também inclui exposição de grupos de extensão e centros de pesquisa da Esalq, com projetos ligados ao clima, sustentabilidade, inovação, alimentação, manejo florestal, pesca e preservação ambiental.
Cultura, música e praça de alimentação
Além das atividades acadêmicas e científicas, o evento terá atrações culturais, apresentações musicais, danças folclóricas e espaços de convivência para os visitantes.
O campus contará ainda com área gastronômica, reunindo food trucks e tendas de alimentação durante os dois dias de programação.
Também está prevista uma visita guiada à destilaria da Esalq no dia 29 de maio, com vagas limitadas e duração aproximada de uma hora.
5º EsalqShow
- Data: 29 e 30 de maio, das 9h às 17h
- Local: campus da Esalq/USP
- Endereço: av. Pádua Dias, 11, Piracicaba/SP
- Evento gratuito