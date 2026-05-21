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ESALQSHOW

Evento gratuito da Esalq terá experiências e feira de profissões

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Esalq
As atividades acontecem das 9h às 17h, em três áreas concentradas de exposição espalhadas pelo campus da USP em Piracicaba.
As atividades acontecem das 9h às 17h, em três áreas concentradas de exposição espalhadas pelo campus da USP em Piracicaba.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, realiza nos dias 29 e 30 de maio a 5ª edição do EsalqShow, evento gratuito que promete aproximar a universidade da população por meio de atividades culturais, experiências interativas, palestras, workshops e exposições ligadas ao ensino, pesquisa e extensão.

A iniciativa integra a programação oficial dos 125 anos da Esalq e vai transformar o campus Luiz de Queiroz em um espaço aberto para estudantes, famílias, profissionais e produtores rurais conhecerem de perto projetos desenvolvidos pela universidade e soluções voltadas aos desafios sociais, ambientais e do agronegócio.

As atividades acontecem das 9h às 17h, em três áreas concentradas de exposição espalhadas pelo campus da USP em Piracicaba.

Ciência, inovação e experiências interativas

Um dos destaques da programação será a área de Projetos Especiais, que contará com tendas temáticas e atividades práticas para o público. Entre elas está o projeto “Insetos na Esalq”, com experiências sobre polinizadores, controle de pragas e a importância dos insetos para o meio ambiente.

O “Bio na Rua” também integra a programação, levando atividades sobre biodiversidade, genética e preservação ambiental de forma acessível para crianças e adultos. Já o espaço de Vivências Ambientais terá ações voltadas à agroecologia, biodiversidade, água, compostagem e interação animal.

Os visitantes ainda poderão conhecer iniciativas da Casa do Produtor Rural, com conteúdos ligados às culturas agrícolas, além do Espaço John Deere, que apresenta tecnologias e práticas utilizadas pelos estudantes em atividades no campo.

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Universidade abre portas para carreiras e profissões

Outra área do EsalqShow será dedicada aos cursos de graduação da universidade. O público poderá conhecer informações sobre Administração, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental, Ciências Econômicas, Ciências dos Alimentos e Ciências Biológicas.

A programação também inclui exposição de grupos de extensão e centros de pesquisa da Esalq, com projetos ligados ao clima, sustentabilidade, inovação, alimentação, manejo florestal, pesca e preservação ambiental.

Cultura, música e praça de alimentação

Além das atividades acadêmicas e científicas, o evento terá atrações culturais, apresentações musicais, danças folclóricas e espaços de convivência para os visitantes.

O campus contará ainda com área gastronômica, reunindo food trucks e tendas de alimentação durante os dois dias de programação.

Também está prevista uma visita guiada à destilaria da Esalq no dia 29 de maio, com vagas limitadas e duração aproximada de uma hora.

5º EsalqShow

  • Data: 29 e 30 de maio, das 9h às 17h
  • Local: campus da Esalq/USP
  • Endereço: av. Pádua Dias, 11, Piracicaba/SP
  • Evento gratuito

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