A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, realiza nos dias 29 e 30 de maio a 5ª edição do EsalqShow, evento gratuito que promete aproximar a universidade da população por meio de atividades culturais, experiências interativas, palestras, workshops e exposições ligadas ao ensino, pesquisa e extensão.

A iniciativa integra a programação oficial dos 125 anos da Esalq e vai transformar o campus Luiz de Queiroz em um espaço aberto para estudantes, famílias, profissionais e produtores rurais conhecerem de perto projetos desenvolvidos pela universidade e soluções voltadas aos desafios sociais, ambientais e do agronegócio.

As atividades acontecem das 9h às 17h, em três áreas concentradas de exposição espalhadas pelo campus da USP em Piracicaba.

Ciência, inovação e experiências interativas