Com a aproximação do inverno e o aumento dos casos de doenças respiratórias, a campanha de vacinação contra a gripe em Piracicaba entra na reta final com um alerta das autoridades de saúde: é importante não deixar a imunização para a última hora.
O exemplo veio da pequena Milena Souza, de 3 anos, que recebeu a vacina contra a Influenza acompanhada da avó, Marlene Santa Rosa, em uma unidade de saúde no bairro Gran Park. Após a aplicação, a criança ganhou até um certificado de coragem. Para a avó, a imunização é essencial para proteger crianças, idosos e toda a família.
A campanha segue até o dia 30 de maio e atende os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Frio aumenta preocupação com doenças respiratórias
Com a chegada das temperaturas mais baixas, cresce também a circulação de vírus respiratórios, aumentando os riscos de complicações causadas pela gripe.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves da Influenza, principalmente entre idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas.
Além de reduzir internações e agravamentos, a imunização ajuda a evitar sobrecarga nas unidades de saúde durante o período mais frio do ano.
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Mais de 51 mil doses já foram aplicadas
Segundo balanço divulgado pelo município, Piracicaba aplicou 51.838 doses da vacina até o dia 19 de maio. O número representa 31,79% de cobertura entre os grupos prioritários.
A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, com exceção da UBS Paulista.
Para ampliar o acesso da população, cinco unidades também oferecem atendimento em horário estendido, das 17h às 20h:
- UBS Centro
- UBS Vila Rezende
- UBS Caxambu
- UBS Parque Piracicaba
- UBS Novo Horizonte
Quem pode receber a vacina
A campanha contempla os públicos considerados mais vulneráveis às formas graves da gripe.
Entre os grupos prioritários estão:
- Idosos acima de 60 anos
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Gestantes e puérperas
- Professores
- Pessoas com doenças crônicas
- Imunossuprimidos
A orientação é que quem faz parte desses grupos procure uma unidade o quanto antes.
Cuidados simples ajudam na prevenção
Além da vacinação, especialistas recomendam medidas básicas para reduzir a transmissão de vírus respiratórios.
Entre elas estão:
- Higienizar as mãos frequentemente
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar
- Evitar contato com outras pessoas em caso de sintomas gripais
O Governo do Estado de São Paulo também disponibiliza um portal para esclarecer dúvidas sobre eficácia, segurança e possíveis efeitos colaterais da vacina.