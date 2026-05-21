Com a aproximação do inverno e o aumento dos casos de doenças respiratórias, a campanha de vacinação contra a gripe em Piracicaba entra na reta final com um alerta das autoridades de saúde: é importante não deixar a imunização para a última hora.

O exemplo veio da pequena Milena Souza, de 3 anos, que recebeu a vacina contra a Influenza acompanhada da avó, Marlene Santa Rosa, em uma unidade de saúde no bairro Gran Park. Após a aplicação, a criança ganhou até um certificado de coragem. Para a avó, a imunização é essencial para proteger crianças, idosos e toda a família.

A campanha segue até o dia 30 de maio e atende os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Frio aumenta preocupação com doenças respiratórias