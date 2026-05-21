21 de maio de 2026
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JÁ SE VACINOU?

Avanço da gripe preocupa e vacinação é reforçada em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A campanha segue até o dia 30 de maio e atende os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
A campanha segue até o dia 30 de maio e atende os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Com a aproximação do inverno e o aumento dos casos de doenças respiratórias, a campanha de vacinação contra a gripe em Piracicaba entra na reta final com um alerta das autoridades de saúde: é importante não deixar a imunização para a última hora.

O exemplo veio da pequena Milena Souza, de 3 anos, que recebeu a vacina contra a Influenza acompanhada da avó, Marlene Santa Rosa, em uma unidade de saúde no bairro Gran Park. Após a aplicação, a criança ganhou até um certificado de coragem. Para a avó, a imunização é essencial para proteger crianças, idosos e toda a família.

A campanha segue até o dia 30 de maio e atende os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Frio aumenta preocupação com doenças respiratórias

Com a chegada das temperaturas mais baixas, cresce também a circulação de vírus respiratórios, aumentando os riscos de complicações causadas pela gripe.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves da Influenza, principalmente entre idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

Além de reduzir internações e agravamentos, a imunização ajuda a evitar sobrecarga nas unidades de saúde durante o período mais frio do ano.

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Mais de 51 mil doses já foram aplicadas

Segundo balanço divulgado pelo município, Piracicaba aplicou 51.838 doses da vacina até o dia 19 de maio. O número representa 31,79% de cobertura entre os grupos prioritários.

A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, com exceção da UBS Paulista.

Para ampliar o acesso da população, cinco unidades também oferecem atendimento em horário estendido, das 17h às 20h:

  • UBS Centro
  • UBS Vila Rezende
  • UBS Caxambu
  • UBS Parque Piracicaba
  • UBS Novo Horizonte

Quem pode receber a vacina

A campanha contempla os públicos considerados mais vulneráveis às formas graves da gripe.

Entre os grupos prioritários estão:

  • Idosos acima de 60 anos
  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
  • Gestantes e puérperas
  • Professores
  • Pessoas com doenças crônicas
  • Imunossuprimidos

A orientação é que quem faz parte desses grupos procure uma unidade o quanto antes.

Cuidados simples ajudam na prevenção

Além da vacinação, especialistas recomendam medidas básicas para reduzir a transmissão de vírus respiratórios.

Entre elas estão:

  • Higienizar as mãos frequentemente
  • Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar
  • Evitar contato com outras pessoas em caso de sintomas gripais

O Governo do Estado de São Paulo também disponibiliza um portal para esclarecer dúvidas sobre eficácia, segurança e possíveis efeitos colaterais da vacina.

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