A partir de 1º de julho de 2026, motociclistas de todo o país passarão a conviver com novas regras para a venda de capacetes. A mudança foi definida pelo Inmetro por meio da Portaria nº 314/2025 e estabelece a adoção obrigatória de um novo selo digital de conformidade com QR Code nos equipamentos comercializados no Brasil.

A medida busca aumentar a segurança dos consumidores, dificultar fraudes e modernizar o sistema de certificação utilizado no país. Apesar das mudanças, motociclistas que já possuem capacetes dentro das normas atuais não precisarão substituir os equipamentos.

Novo selo terá QR Code e itens antifraude

Com a atualização das regras, os capacetes vendidos no mercado brasileiro deverão apresentar um selo mais moderno, equipado com recursos de segurança que dificultam falsificações.