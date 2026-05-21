A Prefeitura de Piracicaba inicia nesta quinta-feira (21) um novo projeto voltado à promoção da saúde e da qualidade de vida da população. A ação oferecerá aulas gratuitas de treinamento funcional e condicionamento físico na Praça das Bandeiras, localizada dentro do Parque da Rua do Porto.

As atividades serão conduzidas pela professora Gabriela Manabe, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e acontecem em diferentes datas ao longo das próximas semanas.

Projeto aposta em saúde e atividade física ao ar livre

A iniciativa busca incentivar hábitos saudáveis e ampliar o acesso gratuito à prática esportiva em um dos espaços públicos mais frequentados da cidade.