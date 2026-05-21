A Prefeitura de Piracicaba inicia nesta quinta-feira (21) um novo projeto voltado à promoção da saúde e da qualidade de vida da população. A ação oferecerá aulas gratuitas de treinamento funcional e condicionamento físico na Praça das Bandeiras, localizada dentro do Parque da Rua do Porto.
As atividades serão conduzidas pela professora Gabriela Manabe, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e acontecem em diferentes datas ao longo das próximas semanas.
Projeto aposta em saúde e atividade física ao ar livre
A iniciativa busca incentivar hábitos saudáveis e ampliar o acesso gratuito à prática esportiva em um dos espaços públicos mais frequentados da cidade.
As aulas ocorrerão em três horários: 7h30, 8h30 e 9h30. Além desta quinta-feira (21), o cronograma também prevê atividades nos dias 28 de maio, 3 de junho e 11 de junho.
Segundo a Prefeitura, não será necessário realizar inscrição antecipada. Os interessados precisam apenas comparecer ao local com roupas adequadas para exercícios físicos.
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Atividades serão realizadas no Parque da Rua do Porto
O projeto será realizado na Praça das Bandeiras, área localizada dentro do Parque da Rua do Porto, tradicional ponto de lazer e prática esportiva em Piracicaba.
A proposta inclui exercícios de funcional e condicionamento físico voltados para diferentes perfis de participantes, promovendo bem-estar, mobilidade e incentivo à rotina de atividades físicas.
Como participar das aulas gratuitas
Os participantes devem comparecer diretamente ao local nos horários programados. Não há limite divulgado de idade ou exigência de experiência prévia para participar das atividades.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3433-4588 e (19) 99797-0028.
O Parque da Rua do Porto está localizado na avenida Alidor Pecorari, s/n, em Piracicaba.