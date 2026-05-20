A terça-feira (19) terminou com sangue, após o procurador Giulian Salvador, de 30 anos do municipio de Rincão, em São Paulo, ser atacado a facadas dentro de casa pelo companheiro. O autor fugiu.

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O principal suspeito é seu companheiro, Gabriel Costa, de 19 anos. Quem o denunciou foi o próprio pai, que também prestou os primeiros socorros à vítima. Segundo o relato às autoridades, o pai do agressor voltou mais cedo do trabalho e encontrou o carro do filho e do companheiro em frente à residência. Ao tentar entrar, foi orientado pelo filho para aguardar do lado de fora, sob a alegação de que conversava com o companheiro.