A terça-feira (19) terminou com sangue, após o procurador Giulian Salvador, de 30 anos do municipio de Rincão, em São Paulo, ser atacado a facadas dentro de casa pelo companheiro. O autor fugiu.
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O principal suspeito é seu companheiro, Gabriel Costa, de 19 anos. Quem o denunciou foi o próprio pai, que também prestou os primeiros socorros à vítima. Segundo o relato às autoridades, o pai do agressor voltou mais cedo do trabalho e encontrou o carro do filho e do companheiro em frente à residência. Ao tentar entrar, foi orientado pelo filho para aguardar do lado de fora, sob a alegação de que conversava com o companheiro.
Minutos depois, os dois saíram do imóvel. O procurador apareceu enrolado em uma toalha, com marcas visíveis de sangue. Diante da cena, o pai confrontou o filho, afirmou que comunicaria a polícia e imediatamente socorreu a vítima, que sofreu diversos ferimentos provocados por arma branca e foi levada ao hospital. O quadro é considerado estável.
Até agora, a motivação do ataque não foi esclarecida. Equipes da Polícia Civil fizeram buscas pela região, mas Gabriel não foi localizado. O pai do suspeito é tratado como testemunha-chave no caso.
A perícia também apura indícios de possível alteração na cena do crime.