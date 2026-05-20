A repercussão ganhou força rapidamente entre internautas, que associaram a publicação ao recente término do relacionamento entre os dois. Como Vini Jr. já denunciou episódios de racismo em partidas do futebol espanhol, muitos usuários passaram a interpretar o vídeo como uma possível indireta ofensiva ao atleta.

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para negar acusações de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior. A polêmica começou após a empresária publicar um vídeo beijando um macaco durante uma visita a um zoológico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Diante da repercussão negativa, Virginia afirmou que jamais teria qualquer atitude para humilhar ou atacar o ex-namorado. Segundo a influenciadora, o relacionamento dos dois foi marcado por respeito e carinho durante os cerca de sete meses em que estiveram juntos.

Ela também explicou que já havia visitado o mesmo zoológico anteriormente e repetido a interação com o animal ao lado dos filhos, destacando que a publicação foi interpretada de maneira diferente do que imaginava. A empresária ainda reforçou que sempre apoiou o jogador em sua luta contra o racismo e lamentou que o conteúdo tenha causado desconforto em parte do público.

Além dos vídeos publicados em seus perfis, a assessoria da influenciadora divulgou uma nota oficial repudiando comentários preconceituosos e rejeitando qualquer associação da imagem dela a atitudes racistas.

Relação chegou ao fim há poucos dias