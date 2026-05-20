A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para negar acusações de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior. A polêmica começou após a empresária publicar um vídeo beijando um macaco durante uma visita a um zoológico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A repercussão ganhou força rapidamente entre internautas, que associaram a publicação ao recente término do relacionamento entre os dois. Como Vini Jr. já denunciou episódios de racismo em partidas do futebol espanhol, muitos usuários passaram a interpretar o vídeo como uma possível indireta ofensiva ao atleta.
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Postagem virou alvo de críticas nas redes
Diante da repercussão negativa, Virginia afirmou que jamais teria qualquer atitude para humilhar ou atacar o ex-namorado. Segundo a influenciadora, o relacionamento dos dois foi marcado por respeito e carinho durante os cerca de sete meses em que estiveram juntos.
Ela também explicou que já havia visitado o mesmo zoológico anteriormente e repetido a interação com o animal ao lado dos filhos, destacando que a publicação foi interpretada de maneira diferente do que imaginava. A empresária ainda reforçou que sempre apoiou o jogador em sua luta contra o racismo e lamentou que o conteúdo tenha causado desconforto em parte do público.
Além dos vídeos publicados em seus perfis, a assessoria da influenciadora divulgou uma nota oficial repudiando comentários preconceituosos e rejeitando qualquer associação da imagem dela a atitudes racistas.
Relação chegou ao fim há poucos dias
Virginia está em Dubai acompanhada da amiga Duda Freire e de sócios da WePink, marca de cosméticos da influenciadora. Durante a viagem, ela compartilhou registros próximos de animais como girafas, lêmures, cobras e macacos, mas foi justamente o vídeo com o animal chamado Mico que desencadeou a controvérsia online.
O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. havia sido oficializado publicamente em outubro de 2025, após meses de rumores. A relação chamou atenção nas redes por declarações românticas, presentes de luxo e grande exposição midiática.
O término foi anunciado no último dia 15 de maio. Na ocasião, a influenciadora publicou um desabafo afirmando que aprendeu a não abrir mão do que considera inegociável em uma relação. Dias depois, o jogador também comentou o fim do namoro nas redes sociais e agradeceu pelos momentos vividos ao lado da empresária.