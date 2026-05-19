A repercussão tomou conta do X, antigo Twitter, e do Instagram, onde usuários apontaram que a publicação teria sido uma suposta indireta ao atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Muitos comentários classificaram a atitude da influenciadora como ofensiva e insensível, principalmente pelo histórico de ataques racistas enfrentados por Vini Jr. ao longo da carreira no futebol europeu.

A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou ao centro das polêmicas nas redes sociais após compartilhar vídeos durante uma visita a um zoológico em Dubai, nos Emirados Árabes. As imagens repercutiram negativamente entre internautas, que passaram a acusá-la de racismo por conta da associação feita com o jogador Vinícius Júnior, com quem teria encerrado recentemente um relacionamento.

Durante o passeio, Virginia apareceu interagindo com um macaco e chegou a beijar o animal em uma das gravações compartilhadas nos stories. Na sequência, ela ainda comentou sobre a “pegada” do bicho, o que aumentou a repercussão do conteúdo nas plataformas digitais.

Internautas passaram a relacionar o vídeo ao término recente com Vinícius Júnior, levantando suspeitas de que a publicação teria sido proposital. A teoria ganhou força rapidamente e colocou o nome da influenciadora entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Debate sobre racismo domina as redes

Grande parte das críticas destacou que o episódio teria ultrapassado o limite do humor ou da provocação. Usuários apontaram que a associação entre pessoas negras e macacos é historicamente racista, motivo pelo qual consideraram a publicação problemática.