20 de maio de 2026
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Virginia vira alvo de acusações de racismo após beijar macaco

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Internautas acusaram Virginia de racismo ao relacionarem um vídeo com macaco ao término com Vini Jr.
Internautas acusaram Virginia de racismo ao relacionarem um vídeo com macaco ao término com Vini Jr.

A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou ao centro das polêmicas nas redes sociais após compartilhar vídeos durante uma visita a um zoológico em Dubai, nos Emirados Árabes. As imagens repercutiram negativamente entre internautas, que passaram a acusá-la de racismo por conta da associação feita com o jogador Vinícius Júnior, com quem teria encerrado recentemente um relacionamento.

A repercussão tomou conta do X, antigo Twitter, e do Instagram, onde usuários apontaram que a publicação teria sido uma suposta indireta ao atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Muitos comentários classificaram a atitude da influenciadora como ofensiva e insensível, principalmente pelo histórico de ataques racistas enfrentados por Vini Jr. ao longo da carreira no futebol europeu.

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Vídeo em zoológico gera onda de críticas

Durante o passeio, Virginia apareceu interagindo com um macaco e chegou a beijar o animal em uma das gravações compartilhadas nos stories. Na sequência, ela ainda comentou sobre a “pegada” do bicho, o que aumentou a repercussão do conteúdo nas plataformas digitais.

Internautas passaram a relacionar o vídeo ao término recente com Vinícius Júnior, levantando suspeitas de que a publicação teria sido proposital. A teoria ganhou força rapidamente e colocou o nome da influenciadora entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Debate sobre racismo domina as redes

Grande parte das críticas destacou que o episódio teria ultrapassado o limite do humor ou da provocação. Usuários apontaram que a associação entre pessoas negras e macacos é historicamente racista, motivo pelo qual consideraram a publicação problemática.

Apesar da enxurrada de comentários, Virginia ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. O caso segue repercutindo nas redes, dividindo opiniões entre fãs, críticos e perfis de entretenimento.

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