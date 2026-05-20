21 de maio de 2026
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BRIGA NA FACULDADE

Trabalho em grupo termina em ataque com canivete; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
Um desentendimento por trabalho em grupo no curso de Cinema da UFF acabou em ataque com canivete e mobilizou a polícia em Niterói.
Um desentendimento por trabalho em grupo no curso de Cinema da UFF acabou em ataque com canivete e mobilizou a polícia em Niterói.

O que era para ser apenas mais um drama clássico de trabalho em grupo virou caso de polícia dentro da Universidade Federal Fluminense (UFF). Um estudante do segundo semestre de Cinema atacou três colegas com um canivete após uma discussão explosiva sobre a apresentação de um trabalho acadêmico, na terça-feira (19), em Niterói.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Azevedo Lima. Apesar do susto e da tensão no campus, os três estudantes tiveram ferimentos considerados estáveis. O agressor fugiu logo após o ataque, mas depois se apresentou espontaneamente à 76ª Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal.

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Seminário virou cenário de caos

Segundo informações apuradas, a confusão começou depois que o aluno tentou apresentar o trabalho sem o aval dos demais integrantes do grupo. A atitude gerou revolta entre os colegas, e o clima de tensão saiu completamente do controle ao fim da aula.

No corredor da universidade, a discussão escalou rapidamente para agressões físicas. Foi nesse momento que o estudante sacou um canivete e atingiu três colegas. O episódio provocou correria, pânico e mobilização imediata dentro da instituição.

O caso chamou atenção nas redes sociais justamente pelo motivo da briga: um trabalho em grupo. Situações de desentendimento acadêmico são comuns nas universidades, mas o episódio na UFF elevou o caos universitário a um nível alarmante.

Nesta quarta-feira (20), a Universidade Federal Fluminense (UFF) informou o afastamento — por prazo indeterminado — do aluno que atacou colegas com um canivete. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da ocorrência.

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