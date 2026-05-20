O que era para ser apenas mais um drama clássico de trabalho em grupo virou caso de polícia dentro da Universidade Federal Fluminense (UFF). Um estudante do segundo semestre de Cinema atacou três colegas com um canivete após uma discussão explosiva sobre a apresentação de um trabalho acadêmico, na terça-feira (19), em Niterói.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Azevedo Lima. Apesar do susto e da tensão no campus, os três estudantes tiveram ferimentos considerados estáveis. O agressor fugiu logo após o ataque, mas depois se apresentou espontaneamente à 76ª Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal.

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