Quem possui dívidas em fase de cobrança judicial pode enfrentar bloqueios bancários muito mais rápidos a partir das novas regras implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) passou a operar com um modelo que permite retenção automática de valores em poucas horas após decisão judicial.

Além da velocidade, a principal mudança está no chamado monitoramento contínuo. Agora, a ordem judicial pode permanecer ativa por até um ano, permitindo que depósitos futuros, transferências, salários e valores recebidos via Pix sejam parcialmente bloqueados até o pagamento total da dívida.

Apesar da preocupação gerada pela novidade, o bloqueio não acontece automaticamente para qualquer pessoa com nome negativado. A medida só é aplicada quando existe processo judicial em andamento e autorização expressa da Justiça para penhora de valores.